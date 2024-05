esplode il gossip sulla coppia 

Francesco Totti e Noemi Bocchi sembrano essere davvero molto innamorati. Pare che i due siano intenzionati a sposarsi, ma nel frattempo potrebbero regalare ai loro follower una sorpresa più grande. E se Noemi Bocchi fosse incinta?

Ecco gli ultimi gossip in merito alla comparsa di un pancino sospetto.

Francesco Totti e Noemi Bocchi verso l’altare

Quella tra Francesco Totti e Noemi Bocchi è una relazione ormai ufficializzata che dura da diversi mesi. I due sono molto affiatati e sono anche complici in ogni fase della loro vita. Proprio per questa ragione hanno dichiarato di voler fare le cose per bene, motivo per cui starebbero prendendo in considerazione le nozze.

Ovviamente al momento è impossibile organizzare il lieto invento, in quanto Francesco Totti dovrà prima risolvere un’altra situazione che lo vede come protagonista. L’ex calciatore della Roma dovrà infatti presentarsi in tribunale per la prossima udienza nella quale dovrà affrontare ancora una volta l’ex moglie Ilary Blasi.

I due si confronteranno davanti al giudice e forse cominceranno a muovere i primi passi verso la separazione e poi verso il divorzio. Sarà proprio in quel momento che sia Ilary che Francesco potranno rifarsi una nuova vita insieme ai compagni Bastian e Noemi.

Noemi Bocchi è in dolce attesa? Le indiscrezioni

La bella Noemi Bocchi sarebbe stata fotografata in atteggiamenti inconfondibili mostrando un pancino sospetto. Si tratta di una rotondità molto piccola che però ha portato i fan del Pupone a ipotizzare il lieto evento.

Noemi è in perfetta forma, mostra solo un piccolo pancino che a vederlo sembra essere quello che compare nelle donne durante i primi mesi di gestazione. Va ricordato che entrambi sono già genitori di figli nati da relazioni precedenti.

Francesco Totti ha però comunicato di volere altri figli e forse questo accadrà proprio con la sua Noemi. Nessun gossip è stato confermato, ma non è arrivata nemmeno una smentita. Non ci resta che attendere per scoprire se quel pancino rivelerà una sorpresa rosa o azzurra.