Il suo papà lo accoglie in malo modo ma la situazione tra lui e il piccolo Shih Tzu cambierà molto presto e in modo davvero inaspettato.



Il protagonista di questa storia è un piccolo cane di razza Shih Tzu di nome Maple. Il cagnolino a cui è stata dedicata un’intera pagina TikTok per raccontare la sua quotidianità è divenuto un vero conforto per gli utenti, i quali assistono alle sue avventure facendo il tifo per lui ogni giorno. Eppure quel che ha incuriosito gli amanti del piccolo Maple in questi giorni è come le dinamiche in casa del cagnolino siano cambiate tanto radicalmente dal momento della sua adozione.

“Io non me ne occuperò”: il suo papà lo accoglie in malo modo, ma la situazione cambierà radicalmente

Quando Maple è stato accolto in quella che è ufficialmente ora la sua casa per sempre non avrebbe ricevuto il benvenuto sperato. Il suo papà umano avrebbe invece protestato a tal punto, al momento dell’arrivo di Maple in casa, da far dubitare allo Shih Tzu – e ciascuno dei presenti – quali fossero le sue reali intenzioni. L’uomo avrebbe detto, infatti, espressamente: “io” questo cane “non lo voglio“.

Come dimostra una breve ed esilarante clip, condivisa in questi giori da @maple_the_shihtzu, infatti, non ci sarebbe da stupirsi se l’espressione del cagnolino sia quella di un quattro zampe piuttosto perplesso. Nonostante lo Shih Tzu sia uno dei cani preferiti dagli umani che vivono in appartamenti molto piccoli, sembra che a far dubitare il suo umano di riferimento sulla sua presenza sia stato ben altro.

Le cose tra Maple e il suo papà umano sono cambiate molto in fretta, lasciando che la situazione in casa non solo migliorasse, ma venisse letteralmente stravolta dagli insoliti comportamenti dell’uomo nei confronti del dolce e sempre più colorato Shih Tzu.

Il papà lo accoglie in modo antipatico, poi il cambiamento

La lista condivisa nella clip non può che lasciar trasparire agli utenti l’appresione celata nell’apparente rifiuto del papà umano di Maple. Quando l’uomo deve allontanarsi da casa, infatti, oltre ad affidare lo Shih Tzu a una premurosa dog-sitter lascia a lei una lunga lista di cose da fare in sua assenza. Una lista a tal punto dettagliata da far davvero rimanere perplesso chiunque avesse precedentemente dubitato delle sue intenzioni.

Come riporta la lista Maple ha in programma, ogni giorno, una passeggiata intorno alle ore 8:15 del mattino, a seguire una colazione e un piccolo spuntino, un’altra passeggiata con dei trattamenti e altri deliziosi spuntini adatti a salvaguardare il suo benessere. Incredibile vero? Infrangendo ogni aspettativa: “questo cane ha la routine più equilibrata” che molti utenti abbiano mai visto.