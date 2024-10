TIM ENTERPRISE e UNINDUSTRIA LAZIO insieme per formare le PMI sulla cybersecurity

Si è tenuta a Roma, presso il Centro Studi Americani, una sessione di formazione sulla sicurezza informatica rivolta alle piccole e medie imprese (PMI) del Lazio e alla Pubblica Amministrazione. L’incontro, il quarto di una serie di eventi che include Catania, Bari e Napoli, è stato organizzato da TIM Enterprise in collaborazione con Confindustria. L’obiettivo è sensibilizzare le aziende sulle minacce informatiche e sul loro impatto sull’economia. Un tema centrale è la nuova Direttiva europea sulla cybersecurity NIS 2, con la quale anche le PMI italiane dovranno adeguarsi entro l’anno prossimo.

La digitalizzazione crescente espone le aziende a rischi cibernetici, in particolare attacchi mirati alle realtà meno preparate. Secondo i dati del Centro Studi TIM, il 61% delle PMI si sente a rischio di attacchi informatici, ma solo il 32% si considera pronto a farvi fronte. Nel 2023, i target di attacchi informatici sono aumentati del 187%. Gli attacchi DDoS, che sovraccaricano risorse online con traffico dannoso, rappresentano circa il 30% del totale degli attacchi, raddoppiando rispetto all’anno precedente. L’Italia si posiziona al terzo posto in Europa e sesto a livello mondiale per attacchi DDoS, con il primato in UE per quanto riguarda gli attacchi ransomware.

La direttiva NIS 2 propone misure per aumentare la sicurezza cibernetica, che saranno applicabili anche alle PMI che forniscono settori critici come manifatturiero, alimentare, energia e sanità. Tali misure includono l’analisi del rischio, la gestione degli incidenti, la sicurezza della catena di approvvigionamento e l’adozione di strategie di sicurezza. Inoltre, è fondamentale formare i dipendenti e implementare strumenti di autenticazione sicura. La non conformità alla NIS 2 potrà comportare sanzioni severe.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi esperti e rappresentanti di importanti aziende locali. Tra questi, Giuseppe Biazzo di Unindustria, Bruno Frattasi dell’ACN, e Roberto Sgalla del Centro Studi Americani, oltre a diverse testimonianze da imprese del territorio. A Roma seguirà un incontro a Modena nelle prossime settimane, continuando così un importante percorso di formazione e informazione sulla sicurezza informatica.