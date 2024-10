Juventus, ufficiale un nuovo sponsor: ecco chi è

È ufficiale la nuova partnership tra la Juventus e Azimut, un gruppo globale di asset management e wealth management attivo in 18 paesi. Questa collaborazione inizierà dopo la partita con la Lazio, sabato 19 ottobre. Azimut sarà il Principal Partner e apparirà sulla manica sinistra della maglia della Juventus durante le partite di Serie A, Coppa Italia, UEFA Champions League e FIFA Club World Cup, oltre a essere visibile sui LED a bordo campo nelle partite in casa.

Inoltre, sarà coinvolta anche Beewise, un’app di investimento del Gruppo Azimut rivolta ai giovani, che consente investimenti a partire da 10 euro e mira a educare sulla gestione del risparmio e sugli investimenti responsabili.

Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Institutional Relations della Juventus, ha espresso orgoglio per questa partnership, sottolineando che Azimut è un leader in Italia e ha una forte presenza internazionale. Ha enfatizzato come l’innovazione e l’attenzione alle nuove generazioni siano valori fondamentali per il club, e ha affermato che avere un partner come Azimut, che condivide questi valori e li traduce in servizi concreti, rappresenti un passo decisivo nella direzione che la Juventus intende seguire.

Matteo D’Ettorre, Strategic Director di Azimut Capital Management e amministratore delegato di Azimut Financial Insurance, ha commentato con entusiasmo l’inizio di questa collaborazione con la Juventus, definendola una delle realtà più prestigiose e vincenti nel mondo del calcio. Ha evidenziato che la partnership si basa su valori condivisi come l’eccellenza, il lavoro di squadra e l’innovazione continua.

D’Ettorre ha aggiunto che questa collaborazione è importante per coinvolgere sempre più persone, in particolare le nuove generazioni, attraverso l’app Beewise, promuovendo una cultura del risparmio e dell’investimento consapevole. La partnership rappresenta, dunque, un’opportunità strategica per entrambe le entità, mirando a valorizzare il percorso di successo di Azimut nella gestione patrimoniale sia in Italia che a livello internazionale.