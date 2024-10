Cecotec Friggitrice ad Aria Calda Cecofry Full InoxBlack Pro 5500: Compatta, Digitale e Senza Olio con Tecnologia PerfectCook

Price: 64,90€

(as of Oct 22, 2024 23:10:26 UTC – Details)





Descrizione Prodotto

Cecofry Full lnoxBlack 5500 Pro

Più grande, meno olio e più versatile.

Meno olio, più sapore e più sano

Prepara i tuoi piatti preferiti con un solo cucchiaio di olio. Cecofry Full Inox Black 5500 Pro cucina alimenti più sani e gustosi, rispettando al massimo le loro proprietà per risultati eccezionali.

Cucina sana con grandi possibilità

Grazie alla sua superficie di cottura di 5,5 L, è possibile preparare un’ampia varietà di alimenti senza dover cucinare a scaglioni, preparando fino a 600 grammi alla volta.

Ricette irresistibili senza lunghe attese

Cecofry Full Inox 5500 Pro dispone di 1700 W di potenza per una cottura più rapida, ma con consumi ridotti.

Tecnologia avanzata di aria calda

Godi di risultati eccezionali per ogni ricetta grazie alla sua tecnologia PerfectCook di aria calda. Aggiungi il cibo, seleziona le impostazioni e goditi cibi teneri all’interno e croccanti all’esterno.

Termostato regolabile per una cottura a piacere

Con la friggitrice dietetica potrai preparare infinite elaborazioni e programmare la temperatura da 80 a 200 gradi. Fissa le impostazioni ideali e dimenticati del resto.

Design elegante con rifiniture in acciaio inossidabile

L’importante è l’interno, ma se l’esterno è bello e di qualità, tanto meglio. Ecco perché la friggitrice ha un design elegante ed è rifinita in acciaio inox per una maggiore resistenza e durata.

Pannello touch multifunzione

Grazie al moderno pannello di controllo touch multifunzione, potrai avere il controllo totale di ogni ricetta. Cucina ricette fantastiche in un solo tocco e il gioco è fatto.

Cottura automatica con 8 modalità

Goditi ricette perfette in modo semplice. Scegli una delle 8 modalità preimpostate che regolano automaticamente il tempo e la temperatura necessari e dimenticati dele preoccupazioni.

Friggitrice ad aria che permette di cucinare con un solo cucchiaio di olio per risultati sani

Cestello esterno con una superficie di cottura di 5,5 L per preparare ampie quantità di cibo

1700 W di potenza per una cottura rapida