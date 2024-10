TV Hisense 43″ QLED 4K 43E77NQ: Smart TV con Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus e Alexa Integrata

Price: 399,00€ - 299,00€

(as of Oct 18, 2024 07:00:30 UTC – Details)





Descrizione Prodotto

Il video mostra il prodotto in uso.Il video ti guida nella configurazione del prodotto.Il video mette a confronto diversi prodotti.Il video mostra il prodotto che viene disimballato.

Il video mostra il prodotto in uso.Il video ti guida nella configurazione del prodotto.Il video mette a confronto diversi prodotti.Il video mostra il prodotto che viene disimballato.



1 4K AI Upscaler

2 Direct Full Array

3 Depth Enhancer

4 Pixel Tuning



1 AI Sports Mode

2 Game Mode Plus

3 Smooth Motion

4 Filmmaker Mode



1 Controllo vocale

2 VIDAA SMART TV

3 Bluetooth Audio

4 Share to TV

5 Smart Home Ready

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 7,4 x 96,3 x 56 cm; 10 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 10 aprile 2024

Produttore ‏ : ‎ Hisense

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B0CZXNTQWY

Numero modello articolo ‏ : ‎ 43E77NQ

Paese di origine ‏ : ‎ Sierra Leone

Categoria ‏ : ‎ HISFW

Smart TV QLED 4K 43″, Risoluzione 3840×2160

QLED Display

Dolby Vision/HDR 10+/HLG

Smart TV VIDAA U7 con Alexa Integrato, Airplay 2 & Android Screen Sharing

Audio Dolby Atmos