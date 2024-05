ecco alcune funzionalità in arrivo

Sono passate alcune settimane dal lancio della prima alternativa all’App Store su iOS 17.4, ma è arrivato il momento di tornare a fare riferimento a novità legate al sistema operativo degli iPhone. Ci ha infatti pensato direttamente Apple a confermare che il lancio di iOS 17.5 è imminente.

Sono portali come MacRumors a riportare che, nella giornata del 6 maggio 2024, la società di Cupertino ha confermato alcuni dettagli relativi all’aggiornamento. Per il momento, però, non ci sono indicazioni precise sulle tempistiche di rilascio, ma sappiamo semplicemente che l’update è in arrivo “presto”. Ricordiamo che il 7 maggio si terrà l’evento Let Loose di Apple, probabilmente dedicato ai nuovi iPad: che si tratti della giusta occasione anche per iOS 17.5? Staremo a vedere.

Vale la pena notare che questa versione del sistema operativo degli iPhone è in fase beta già da un po’ di tempo, motivo per cui conosciamo anche alcune delle relative novità. Nonostante, infatti, iOS 17.5 rappresenti per certi versi un “aggiornamento minore” rispetto ad iOS 17.4, l’update porterà comunque con sé, per fare degli esempi, una “Modalità Riparazione”, un rinnovato widget di Apple Podcast, un word game giornaliero chiamato Quartiles (legato ad Apple News+) e cambiamenti vari pensati per gli sviluppatori.

Non ci resta che attendere per ulteriori informazioni. Per il resto, potreste voler controllare la recente scomparsa di un elemento dagli iPhone con iOS 17, visto che non è di certo passata inosservata.