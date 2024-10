Francesco Spano: Dimissioni da Giuli dopo il Caso Maxxi e le Rivelazioni di Report

Il Capo di Gabinetto del ministero della Cultura, Francesco Spano, ha presentato le dimissioni dopo soli dieci giorni dall’inizio del suo mandato, a causa di un’inchiesta di Report che riguarda la nomina di un consulente al Maxxi, il museo romano dove Spano era segretario generale. In particolare, è emerso che avrebbe favorito l’assunzione del suo compagno, l’avvocato Marco Carnabuci. La decisione di dimettersi è conseguente alle polemiche e alle pressioni politiche originate dalle anticipazioni del programma, che andrà in onda il 27 ottobre e che non si limiterà solo al caso Boccia, ma includerà anche il suo.

Nella lettera di dimissioni, pubblicata sul sito del Ministero della Cultura, Spano ha spiegato che la scelta è frutto di una “sofferta riflessione” a causa di un “contesto venutosi a creare, non privo di sgradevoli attacchi personali”. Ha comunicato al ministro Alessandro Giuli di non riuscire più a mantenere la serenità necessaria per svolgere il suo ruolo e ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto. “Nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, ritengo doveroso fare un passo indietro”, ha precisato. Le sue dimissioni sono state accettate dal ministro Giuli, il quale ha espresso rammarico, affermando di averle respinte più volte e manifestando solidarietà nei confronti di Spano per il “barbarico clima di mostrificazione” a cui è sottoposto.

Giuli ha anche lodato la professionalità e la qualità umana di Spano, sottolineando la sua gratitudine per il lavoro svolto nel Ministero. Inoltre, le dimissioni sono state influenzate da una chat di Fratelli d’Italia, dove Spano è stato pesantemente insultato per il suo orientamento sessuale e per le sue posizioni sui temi LGBTQ. Tale contesto ha contribuito in modo significativo alla decisione di Spano di abbandonare il suo incarico, rivelando la difficile situazione in cui si trovava e il clima avverso che ha dovuto affrontare durante il suo breve mandato.