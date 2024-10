Oppo Pad 3 Pro e Auricolari Enco X3: Le Novità Ufficiali

Ieri Oppo ha svelato i nuovi smartphone Find X8 e Find X8 Pro, dotati di fotocamere avanzate e chipset Dimensity 9400. In aggiunta, ha presentato il tablet Pad 3 Pro e gli auricolari true wireless Enco X3.

Il tablet Oppo Pad 3 Pro è alimentato da un processore Snapdragon 8 Gen 3 e offre un display LCD da 12,1 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Con uno spessore di solo 6,75 mm, il dispositivo integra una batteria da 9.510 mAh e utilizza il sistema operativo ColorOS 14.1. È disponibile in Cina nelle colorazioni Night Blue e Dawn Gold, con un prezzo di partenza di CNY3.299 (circa 430 euro) per la versione da 8/256 GB. Oltre alla versione base, ci sono modelli con specifiche superiori: il modello da 12/256 GB costa CNY3.599 (465 euro), il 16/512 GB è a CNY3.999 (520 euro) e una variante con 16 GB di RAM e 1 TB di storage ha un prezzo di CNY4.499 (585 euro). In confronto, il OnePlus Pad 2 è leggermente più economico, risultando CNY200 inferiore alla versione di Oppo.

Per quanto riguarda gli auricolari Enco X3, questi sono molto simili ai Buds Pro 3 di OnePlus, non più disponibili in Cina. Gli Enco X3 conservano caratteristiche avanzate come il doppio DAC e la cancellazione adattiva del rumore (ANC), frutto della collaborazione con Dynaudio, il cui logo è inciso sul case. Attualmente, gli auricolari Enco X3 sono disponibili solo nel mercato cinese con un prezzo di CNY999 (circa 130 euro).

Con questi lanci, Oppo amplia la sua offerta di dispositivi tecnologici, proponendo prodotti all’avanguardia sia nel settore smartphone che in quello audio e tablet. La strategia dell’azienda mira a posizionarsi competitivamente nel mercato, sfruttando le innovazioni tecnologiche per attrarre i consumatori. La disponibilità dei nuovi prodotti è attesa con interesse, specialmente per le caratteristiche distintive che potrebbero differenziare Oppo dalla concorrenza.