Honor Magic7 si svela dal vivo in elegante versione oro

Honor presenterà la sua nuova serie di flagship Magic7 in Cina il 30 ottobre, e la campagna di lancio ha già suscitato grande interesse tra gli appassionati. Un recente teaser, un video promozionale del modello Magic7, è stato pubblicato sul social network cinese Weibo, mettendo in mostra la versione in Chaoha Gold, presentata dall’attrice e cantante Zhu Zhu, recentemente nominata Art Aesthetic Ambassador per Honor. Questa colorazione dorata, descritta come “la bellezza della luce del mattino”, appare particolarmente elegante e raffinata.

Una delle innovazioni più interessanti della serie è la tecnologia AI Defocus Eye Protection, presentata da Honor a giugno. Questa funzione utilizza un effetto di sfocatura controllata sugli schermi, simile all’uso di occhiali da defocus. La sfocatura nella visione periferica consente di mantenere una visione centrale chiara e, secondo i test condotti, riduce mediamente la miopia transitoria di 13° dopo soli 25 minuti di lettura, con alcuni utenti che segnalano una diminuzione massima di 75°.

In aggiunta a questa funzione innovativa, i display della serie Magic7 e Magic7 Pro offrono dimming PWM a 4.320 Hz e tecnologia di riduzione della luce blu a livello hardware. La luminosità dello schermo, la temperatura colore e il contrasto si adattano in tempo reale grazie all’AI, ottimizzando così l’esperienza visiva in base al contesto e alle abitudini dell’utente.

Questi sviluppi evidenziano l’attenzione di Honor nel promuovere il benessere visivo dei propri utilizzatori, rendendo i nuovi dispositivi non solo esteticamente gradevoli, ma anche tecnologicamente avanzati. La combinazione di design elegante e innovazioni tecniche mira a soddisfare le esigenze dei consumatori moderni, sempre più consapevoli della salute dei propri occhi nell’uso quotidiano degli smartphone. Con il varo imminente della serie Magic7, le aspettative sono alte e il mercato attende di scoprire ulteriori dettagli e caratteristiche dei nuovi modelli.