Roberto Mancini lascia la guida dell’Arabia Saudita: ecco il suo stipendio da ex ct

Roberto Mancini non è più l’allenatore della nazionale saudita, come confermato da un comunicato della federazione calcistica. Dopo risultati deludenti e tensioni interne, la sua avventura, iniziata poco più di un anno fa con un contratto faraonico di circa 90 milioni di euro per quattro anni, si è conclusa. Mancini, ex tecnico dell’Italia, aveva stipulato un accordo dal valore annuale di 20 milioni, potenzialmente aumentabili a 25 milioni attraverso bonus. Dopo 14 mesi, le cose sono peggiorate dopo una sconfitta contro il Giappone. Sebbene inizialmente la federazione fosse propensa a proseguire con lui, un pareggio contro il Bahrein, squadra di livello inferiore, ha cambiato la situazione.

In questo contesto, due episodi hanno aggravato la situazione: un acceso scambio di insulti con un tifoso e un alterco con un giornalista riguardo al suo stipendio. Di conseguenza, la possibilità di una risoluzione consensuale del contratto è aumentata. Sebbene Mancini possa teoricamente continuare a percepire parte del suo stipendio rimanendo sotto contratto, le trattative per la risoluzione sono già iniziate, con l’assicurazione di una buona buonuscita.

Il pacchetto di indennità per Mancini potrebbe ammontare a circa 20 milioni di euro, equivalenti a circa 12 mesi di stipendio. Tuttavia, la formalizzazione dell’accordo dipenderà dall’approvazione ufficiale, similmente all’esonero avvenuto dopo poco più di un anno di guida della nazionale saudita. La situazione di Mancini ha attirato anche l’attenzione attraverso murales contro di lui e altri nomi legati all’Arabia Saudita, recentemente apparsi vicino allo stadio San Siro di Milano.