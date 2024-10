Bova è il primo concorrente di Ballando con le Stelle 2025: la promessa di Raoul

L’ospitata di Raoul Bova a “Ballando con le Stelle” è stata ricca di sorprese. L’attore, noto per il ruolo in “Don Matteo”, ha fatto pace con Selvaggia Lucarelli, con la quale aveva avuto dei contrasti in passato a causa di un articolo della giurata. Subito dopo, Milly Carlucci ha rivelato una notizia sconvolgente, affermando di aver registrato una conversazione avvenuta dietro le quinte. Paolo Belli, amico di Raoul da anni, ha alimentato la suspense chiedendo a Bova di ripetere davanti a tutti una promessa fatta prima: partecipare come concorrente a “Ballando” l’anno successivo. Belli ha chiarito che era necessario che Raoul confermasse quanto detto per dimostrare la veridicità della notizia, suscitando la curiosità e l’entusiasmo di Milly.

Raoul, accettando la sfida, ha firmato un foglio, confermando la sua partecipazione futura al programma. Questo gesto ha entusiasmato Milly Carlucci, che non ha potuto trattenere la propria gioia: “Non ci credo, non ci credo…”. La situazione ha destato l’attenzione del pubblico presente, dimostrando quanto Bova sia apprezzato e quanto la sua eventuale partecipazione possa attrarre seguaci al programma, che è già popolare in Italia.

Bova ha anche parlato di “Don Matteo”, spiegando che hanno lavorato per nove mesi e che la nuova stagione è stata rimandata ma ha finalmente inizio. Ha sottolineato che la serie è amata non solo dalle suore, ma anche da un pubblico vasto che l’ha seguita per oltre vent’anni, compresi i bambini della nuova generazione. Inoltre, quando gli è stato chiesto se effettivamente sarà il “ballerino per una notte” a “Ballando con le Stelle”, Bova ha confermato: “Sì, è verissimo”. Ha mostrato entusiasmo per il ritorno sulla pista da ballo, sottolineando il suo impegno per esibirsi al meglio e rendere giustizia alla coreografia che verrà preparata.

In sintesi, l’intervento di Raoul Bova a “Ballando con le Stelle” ha segnato un momento di riconciliazione e nuovi inizi, mentre si prepara per una partecipazione che promette di essere coinvolgente e emozionante.