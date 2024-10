iOS 18.2: Apple semplifica la selezione delle tue app preferite

Con l’aggiornamento iOS 18.2, Apple si orienta verso una maggiore apertura del suo ecosistema. Dopo aver già permesso la rimozione delle applicazioni native, la nuova beta del sistema operativo offre agli utenti la possibilità di impostare app di terze parti come predefinite per funzioni chiave.

Apple ha comunicato i dettagli di questa novità in una nota ufficiale. Fino ad ora, funzionalità come e-mail, messaggistica e browser erano esclusivamente legate alle applicazioni native di Apple. Con iOS 18.2, verrà introdotta una nuova sezione nelle impostazioni, denominata “Applicazioni predefinite”, dove gli utenti potranno sostituire le app standard con quelle di loro scelta. Questo consente di utilizzare alternative come WhatsApp o Messenger al posto di iMessage per la messaggistica, oppure di scegliere altri client di posta elettronica in luogo di “Mail”.

Questa apertura non è casuale, ma deriva dall’implementazione di normative europee, in particolare dal Digital Markets Act (DMA), che impone ai grandi della tecnologia, come Apple, di fornire opzioni alternative agli utenti in Europa. Secondo MacRumors, questa modifica rappresenta solo il primo passo di un processo più ampio. In futuro, potrebbero essere attivate ulteriori funzionalità, come la possibilità di selezionare alternative per i pagamenti contactless.

L’aggiornamento mira a soddisfare le esigenze degli utenti, offrendo loro una personalizzazione senza precedenti, allineandosi così alle aspettative di maggiore libertà di scelta nel panorama delle applicazioni. La possibilità di impostare applicazioni di terze parti come predefinite segna un cambiamento significativo nella strategia di Apple, un passo verso una maggiore flessibilità e libertà per gli utenti.

Con iOS 18.2, Apple sta cercando di adeguarsi a nuove normative e tendenze del mercato, puntando a migliorare l’esperienza utente e a rispettare le leggi che incoraggiano la concorrenza. Questo aggiornamento non solo introduce nuove funzionalità, ma altera anche il modo in cui gli utenti interagiscono col sistema operativo, rendendolo più competitivo nel contesto attuale dell’industria tecnologica.