la Protezione Civile lancia l’allarme in questa Regione

Il maltempo continua a imperversare in Lombardia e su Milano in particolare. Il centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali nella città di Milano per la giornata di domani, martedì 7 Maggio. La misura è già in vigore in queste ore e durerà fino alla giornata di domani compresa. Il centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare eventuali interventi necessari.

Le previsioni meteo per Milano e la Lombardia prevedono un rinforzo di correnti umide sud occidentali a causa dell’avvicinamento di un nucleo depressionario dalla Francia. Nella giornata odierna si prevedono deboli precipitazioni tra Alpi e Prealpi, con possibili isolati rovesci, mentre sul resto del territorio la pioggia sarà occasionale o assente. Nella serata e nella nottata è attesa una moderata intensificazione delle piogge sulle Prealpi Occidentali.

Per la giornata di martedì 7 maggio sono attese nuove precipitazioni sparse, da deboli a moderate e localmente sotto forma di rovesci. I fenomeni interesseranno principalmente Alpi, Prealpi, Appennino e pianura occidentale nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio coinvolgeranno anche i settori di pianura centro-orientali. Sono previsti temporali nel pomeriggio sulla pianura, in particolare nei settori centr0-meridionali, e sull’Appennino.

La probabilità di temporali forti è considerata molto bassa, ma si segnala la possibilità di accumuli tra 5-30 mm su parte della pianura e sulle Prealpi Occidentali. Sulla pianura centro-occidentale, in maniera isolata, non si escludono accumuli fino a 40-60 mm entro il pomeriggio-sera.

La situazione meteo rimane dunque instabile e si consiglia alla popolazione di prestare attenzione e di adottare le misure di precauzione necessarie in caso di temporali e piogge intense. La Protezione civile è pronta a intervenire in caso di necessità per garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Si consiglia di spostarsi con i propri mezzi soltanto in caso di reale necessità e di seguire con attenzione i bollettini metereologici.