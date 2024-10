Piero Pelù rinvia il tour nei club: l’annuncio sulla sua salute

Piero Pelù ha comunicato il rinvio dei concerti previsti fino alla fine dell’anno a causa di problemi di salute legati agli acufeni, un disturbo che lo affligge da tempo. Attraverso un post su Instagram, il cantante ha condiviso la sua situazione, enfatizzando il bisogno di recupero e la determinazione a tornare a esibirsi. Pelù aveva già affrontato problemi simili nel 2023, aggravati da uno shock acustico subito in studio, che lo aveva costretto a fermarsi.

Il “Deserti Tour”, che avrebbe dovuto tenersi tra novembre e dicembre 2023, è stato ora posticipato alla primavera del 2025. Pelù ha ringraziato i fan per il loro supporto e affermato che la festa nei club sarà solo rimandata, promettendo che sarà ancora più potente. Il nuovo calendario del tour prevede il primo concerto il 14 aprile 2025 a Milano, seguito da altre date in diverse città italiane, tra cui Padova, Roma, Napoli, Modugno, Torino, Bologna e Firenze.

Purtroppo, non è la prima volta che il rocker deve interrompere la sua carriera per motivi di salute. Già a giugno 2023, aveva dovuto rinviare il tour a causa di un incidente che aveva aggravato gli acufeni. Durante una registrazione in studio, un forte shock acustico aveva avuto conseguenze negative sulla sua condizione. Gli acufeni comportano la percezione di suoni fastidiosi come fischi e ronzii, influenzando la vita quotidiana. Questo disturbo non è considerato una malattia, ma può derivare da vari fattori, quali danni all’orecchio, stress o esposizione a rumori forti.

In un contesto simile, anche Angelina Mango ha annullato tutte le date del suo tour a causa di problemi di salute legati alla voce. Ha espresso il suo dispiacere in un post su Instagram, confermando che non ci sarà una riprogrammazione a breve e fornendo informazioni sul rimborso dei biglietti.

In conclusione, Piero Pelù sta affrontando nuovamente una battaglia contro gli acufeni, ma rimane motivato a tornare sul palco, mentre i fan attendono con impazienza le nuove date del tour.