Due conduttori Rai e Mediaset verso Sanremo 2025, la mezza conferma: “Noi due? Chissà”

L’aveva promesso e alla fine ha mantenuto la parola, Amadeus non soltanto non presenterà il prossimo Festival di Sanremo, ma dalla prossima stagione televisiva non sarà nemmeno più in Rai. Dopo l’ufficializzazione del passaggio di Amadeus al Nove, il toto nomi ha smesso di sfornare possibili improbabili sostituti e tutti hanno iniziato a puntare sullo stesso candidato: Carlo Conti. Ma al timone del prossimo Festival potrebbero esserci ben due conduttori, un volto Rai e uno Mediaset, una coppia che già in passato è salita sul palco del Teatro Ariston.

Due conduttori verso il prossimo Sanremo: Carlo Conti in coppia con Maria De Filippi.

Secondo diverse testate Sanremo 2025 sarà affidato a due conduttori, Carlo Conti e Maria De Filippi. Di Più però si è spinto oltre e la scorsa settimana ha anche fatto i nomi delle possibili co conduttrici i Sanremo 2025: “Per il dopo Amadeus ci sono Carlo Conti e Maria De Filippi. Con loro anche Elodie e Annalisa. In Rai sperano che questo progetto vada in porto. Lo staff di Carlo avrebbe già iniziato a sondare il terreno per capire su cosa puntare per il prossimo Festival di Sanremo“.

Conti ai microfoni de Le Iene ha fatto proprio il nome di Maria: “Se sarò io al timone del prossimo Festival di Sanremo? Vorresti saperlo?! Non so se me lo chiederanno, o forse me l’hanno già chiesto, ma anche in questo caso io non lo rivelerò mai. Stefano De Martino ha fatto il mio nome? Ma caro Stefano come fai a sapere certe cose? Comunque il punto è uno, non è il problema di presentare Sanremo, ma è la direzione artistica che è molto importante. Detto questo, qualcuno lo dovrà pur fare perché Sanremo è Sanremo. Poi si parla sempre al maschile, ma ci sono anche un sacco di donne capaci e bravissime. Chi? C’è Mara Venier, Milly Carlucci e c’è Maria De Filippi. Con lei l’ho fatto è stato bellissimo e ci siamo divertiti un sacco. Magari ritorniamo io e lei, chissà“.

La Rai pare punti tutto sull’usato garantito, e dopo i risultati di Amadeus ci sta.