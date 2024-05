L’AcchiappaTalenti simile ad altri programmi? Milly Carlucci risponde

Ogni volta che Milly Carlucci spiega al pubblico le regole del nuovo programma L’AcchiappaTalenti il pensiero comune è: sembra un mix di cose già viste. E questo le è stato fatto notare anche da BubinoBlog durante la conferenza stampa dello show.

“Non c’è il rischio che L’AcchiappaTalenti sembri un mix di altri noti talent?“, le chiedono. “L’AcchiappaTalenti mescola vari elementi di talent show, la sua originalità è nel focus: in gara c’è L’AcchiappaTalenti che deve individuare tra talenti che già hanno calcato i palcoscenici di mezzo mondo il talento più affine quello con cui proveranno a vincere il programma esibendosi insieme in occasione della finale“.

Un programma scritto da Milly Carlucci e nato da un’idea della casa di produzione.

“La proposta è arrivata da Fremantle, la società internazionale che produce tanti programmi, tra cui i Got Talent di tutto il mondo. L’idea era di mettere alla prova dei personaggi famosi: su questa base insieme a Giancarlo De Andreis ho costruito il format col meccanismo che vedrete in onda e che spero vi piaccia. […] La Rai mi ha chiesto di sperimentare un nuovo formato e tante case di produzione mi hanno presentato diverse idee. Alla fine ho scelto quella più originale e lontano dagli schemi abituali miei e del mio gruppo di lavoro”.

“Appena scelto il format abbiamo pensato subito a Teo Mammucari che è stato un grande protagonista dell’ultimo Ballando, poi a Francesco Paolantoni che ci fece una grande impressione quando è venuto come ospite al Cantante Mascherato. Poi abbiamo colto due occasioni particolari: Wanda Nara e Mara Maionchi. Francamente non pensavo accettassero invece si sono entusiasmati entrambi all’idea di competere, giocare e prendersi in giro. Sabrina incarna alla perfezione il ruolo con la sua grande carica di simpatia e capacità di fare spettacolo. Stava lavorando in Spagna, ma alla fine si è liberata e ne siamo felici”.