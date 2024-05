Il pubblico de L’Isola si è sentito tradito: la perfetta analisi della Bruganelli

I risultati deludenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi non sono da imputare alla conduttrice o agli opinionisti e su questo sono quasi tutti d’accordo. Forse la colpa principale è del cast che non funziona, ma sono state anche le scelte editoriali e fatte a livello di narrazione che hanno allontanato il pubblico del reality di Canale 5.

Azzurra Della Penna a Casa Chi ha chiesto a Sonia Bruganelli se pensa che questa Isola sia un po’ troppo corretta e pulita. L’opinionista ha fatto un’analisi perfetta, dimostrando ancora una volta la sua competenza e preparazione a livello televisivo.

“Il reality non può essere elegante. Le modalità, le intenzioni, il modo di fare un reality può essere più o meno entrante, più o meno attento ai toni, però la realtà non lo è. Sicuramente sono accadute delle cose che probabilmente in una modalità più attenta a non urtare le presunte sensibilità di chi è a casa… però noi ci stiamo rendendo conto che i fan dei reality hanno una caratteristica particolare: vogliono vedere il sangue. Ma lo vogliono vedere quando c’è ed è reale. Perché gli spettatori capiscono quando le dinamiche sono finte. Però quando le situazioni sono reali bisogna puntarci”.

Per le prossime edizioni del GF e de l’Isola dovrebbero chiedere una consulenza a Sonia.

“L’Isola è un reality complicato, c’è difficoltà anche a misurarsi nei modi, perché non c’è uno specchio. Il Grande Fratello è diverso, i ragazzi passavano 23 ore a specchiarsi e nel frattempo si muovevano e vivevano. Qui non c’è nulla, quindi certe volte quando uno è brutto nei modi anche di aggredire l’altro, al GF ti guardi e ti fermi, a L’Isola questa possibilità non c’è.

Questa secondo me è la forza e questo secondo me va cavalcato. Non dobbiamo avere paura delle persone che diventano meno belle. Perché noi le stiamo facendo abbruttire e l’abbrutimento è un abbrutimento su tutta la linea.

Forse questo, secondo me, è stata un pochino… non eravamo pronti ad una reazione, che sicuramente non è stata una reazione bella, quella di Francesco. Però il pubblico può essere sentito un po’ tradito da quel punto di vista. Della serie ‘perché decidere voi quando e se farcele vedere quelle cose?!’.

Secondo me e il mio modo di vedere i reality c’è stata un’eccessiva paura di dare fastidio con delle immagini. Quindi dal punto di vista editoriale hanno preso la decisione… forse il pubblico non ha gradito dall’inizio e ora deve fidarsi. Adesso la linea è nuovamente più entrante, ma i telespettatori si devono rendere conto che la volontà di racconto è un po’ cambiata.

Poi la scena di Francesco veniva dopo cose non solo fisiche, ma verbali e di atteggiamenti. Cose non belle”.