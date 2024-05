l’ultimo messaggio ai suoi ragazzi

Davide Patron è un giovane di 25 anni originario di Treviso, appassionato di lingue. Grazie ai suoi video virali su TikTok, aiuta le persone a migliorare la pronuncia inglese. Ha studiato inglese, spagnolo e russo fin dalle scuole superiori e ha anche frequentato un corso intensivo ad Oxford. Il suo segreto per migliorare la lingua è leggere libri e guardare serie TV in lingua, cercando di imitare l’accento britannico. Appassionato di finanza, fitness e rugby, ha iniziato a pubblicare video su TikTok, ottenendo un grande successo con migliaia di follower. Vive in Scozia affinando le sue tecniche di insegnamento. La positiva risposta del pubblico lo motiva a continuare a condividere contenuti informativi sulla piattaforma.

L’influencer trevigiano recentemente è stato protagonista di un episodio scioccante: ha rischiato di perdere la vita a causa di un improvviso arresto cardiaco. Il giovane, era a bordo del treno diretto a Parigi sabato 4 maggio quando ha avuto un improvviso malore.

Patron stesso ha raccontato l’incidente attraverso i suoi profili social, ringraziando le persone che gli hanno salvato la vita con tempestivi interventi di rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo di un defibrillatore in attesa dei paramedici. L’influencer ha voluto lanciare un messaggio di sensibilizzazione ai suoi follower, incoraggiandoli a sottoporsi a controlli medici regolari e a seguire corsi di primo soccorso.

La notizia ha colto di sorpresa i numerosi seguaci di Patron, abituati a vederlo nelle sue divertenti e istruttive pillole d’inglese. Anche dall’ospedale, il giovane trevigiano ha promesso di tornare presto online per continuare a condividere i suoi contenuti educativi e per promuovere la diffusione dei defibrillatori in luoghi pubblici.

La vicenda di Davide Patron evidenzia la fragilità della vita e l’importanza di essere preparati ad affrontare situazioni di emergenza, anche se si è giovani e ci si crede immortali. La determinazione e la prontezza delle persone che lo hanno soccorso hanno fatto la differenza tra la vita e la morte per il giovane influencer.