Con questo case il tuo Pc sarà protetto da polvere e calore: prezzo SBALORDITIVO!

Cooler Master MasterBox 600 Case Mid-Tower E-ATX Airflow è un case che possiede un pannello frontale FineMesh a copertura totale e tripla capacità della ventola di aspirazione da 140 mm.

Il case supporta fino a 7 ventole da 120 mm (o 5 x 140 mm, 1 x 120 mm). Con 3 ventole di aspirazione anteriori SickleFlow 140 ARGB PWM (650-1800 RPM), una ventola scarico posteriore CF120 ARGB (650-1200 RPM) e hub ARGB offre un sistema di raffreddamento straordinario.

Include filtri antipolvere sup/inf e pannello laterale con vetro temperato, che protegge il Pc contenuto da agenti esterni dannosi come polvere, ecc.

Supporto per radiatore per anteriore da 420/360 mm, superiore da 280/360 mm e posteriore 120 mm; fino a una scheda madre E-ATX (max. 305 x 277mm), una GPU 360mm (max. 410mm) e dispositivo raffreddamento CPU 170mm.

Compatibile con schede madri standard e back-connect (PROJECT ZERO, BTF) con spazio dei cavi di 33-35 mm dietro il vassoio MB; Include 2 alloggiamenti per HDD da 3,5″ (rimovibili) e 2 alloggiamenti per unità da 2,5″ (max. 6)

Pannello I/O superiore con porta USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (20 Gbps) ad alta velocità, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps) e jack audio.

Non temere un risultato antiestetico nella tua stanza: grazie agli effetti ARGB preimpostati avrai dei bei effetti colorati, che potrai anche personalizzare.

Prendilo adesso a soli 101,53 euro!

