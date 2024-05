Scaletta della seconda serata dell’Eurovision Song Contest 2024

Torna questa sera l’Eurovision Song Contest che vede in gara la nostra Angelina Mango con il brano La Noia e qua troverete la scaletta della seconda serata.

A 48 ore dalla serata d’apertura questa sera su Rai2 andrà in onda la seconda semifinale che vedrà esibirsi i secondi 15 paesi che tenteranno di conquistare la finale e 3 big che sono già in finale, ovvero Francia, Spagna e Italia. Dei 15 paesi in gara solo 10 di loro raggiungeranno la serata finale che si terrà sabato sera.

Il commento sarà affidato a Mara Maionchi (checché ne voglia il Codacons) e a Gabriele Corsi, al suo quarto anno da commentatore dell’evento. Le due semifinali del 7 e del 9 maggio andranno in onda in prima serata su Rai2, mentre la finale andrà invece in onda su Rai1. A raccontare l’Eurovision Song Contest per Rai Radio 2 saranno invece Diletta Parlangeli e Matteo Osso.

Di seguito la scaletta della seconda semifinale, in onda giovedì 9 maggio:

​Malta, Sarah Bonnici – “Loop”

Albania, Besa – “Titan”

Grecia, Marina Satti – “Zari”

Svizzera, Nemo – “The code”

Cechia, Aiko – “Pedestal”

Francia, Slimane – “Mon amour” (Già in finale)

Austria, Kaleen – “We will rave”

Danimarca, Saba – “Sand”

Armenia, Ladaniva – “Jako”

Lettonia, Dons – “Hollow”

Spagna, Nebulossa – “Zorra” (Già in finale)

San Marino, Megara -“11:11”

Georgia, Nutsa – “Firefighter”

Belgio, Mustii – “Before the party’s over”

Estonia, 5Miinust & Puuluup – “(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi”

Italia – Angelina Mango – “La noia” (Già in finale)

Israele, Eden Golan – “Hurricane”

Norvegia, Gåte – “Ulveham”

Paesi Bassi, Joost Klein – “Europapa”

Occhi puntati sull’esibizione della Georgia che vanta nel proprio cast un po’ di ballerini di Amici di Maria De Filippi.

Con sette vittorie, Svezia e Irlanda guidano la classifica delle nazioni con il maggior numero di successi all’Eurovision Song Contest. Seguono Lussemburgo, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito, con cinque medaglie d’oro a testa. L’Italia ha invece vinto tre volte: nel 1964 con Gigliola Cinquetti e “Non ho l’età (per amarti)”, nel 1990 con Toto Cutugno e “Insieme: 1992” e nel 2021 con i Måneskin e “Zitti e buoni.”