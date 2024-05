Questa sera si svolgerà la seconda serata dell’Eurovision Song Contest 2024: attesissima la performance di Angelina Mango.

La seconda serata dell’Eurovision Song Contest 2024 si preannuncia ricca di attese e sorprese, con la partecipazione di 19 nazioni pronte a dare il massimo per conquistare un posto nella finale. La serata, che si terrà giovedì 9 maggio alle 21.00, sarà trasmessa su Rai 2 e vedrà la conduzione di Mara Maionchi, da Roma e Gabriele Corsi, in diretta dalla Malmö Arena.

Per chi desidera seguirlo in radio o in video, sarà disponibile su Rai Radio2 con Diletta Parlangeli e Matteo Osso, oltre a essere trasmesso in tutto il mondo su RaiPlay grazie a Rai Italia.

Per la prima volta i Big 5 in semifinale

Quest’anno, per la prima volta, anche gli artisti dei Paesi Big 5 si esibiranno durante la fase delle semifinali. I cantanti di Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, che accedono di diritto alla finale del contest, avranno quindi la possibilità di esibirsi due volte. Questa sera è il turno dell’attesissima performance di Angelina Mango che porterà “La Noia” sul palco della Malmö Arena.

La scaletta della seconda serata

Questo l’ordine d’uscita dei cantanti durante la seconda semifinale:

Angelina Mango

Albania , BESA con TITAN

, BESA con TITAN Grecia , Marina Satti con ZARI

, Marina Satti con ZARI Svizzera , Nemo con The Code

, Nemo con The Code Repubblica Ceca , Aiko con Pedestal

, Aiko con Pedestal Francia , Slimane con Mon amour

, Slimane con Mon amour Austria , Kaleen con We Will Rave

, Kaleen con We Will Rave Danimarca , SABA con SAND

, SABA con SAND Armenia , LADANIVA con Jako

, LADANIVA con Jako Lituania , Dons con Hollow

, Dons con Hollow Spagna , Nebulossa con ZORRA

, Nebulossa con ZORRA San Marino , MEGARA con 11:11

, MEGARA con 11:11 Georgia , Nutsa Buzaladze con Firefighter

, Nutsa Buzaladze con Firefighter Belgio , Mustii con Before The Party’s Over

, Mustii con Before The Party’s Over Estonia , 5MIINUST x Puuluup con (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

, 5MIINUST x Puuluup con (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Italia, Angelina Mango con La noia

Israele , Eden Golan con Hurricane

, Eden Golan con Hurricane Norvegia , Gåte con Ulveham

, Gåte con Ulveham Olanda, Joost Klein con Europap

Alla finalissima di sabato 11 maggio accederanno, oltre alla Svezia e ai Big 5, i 10 cantanti che supereranno al fase delle semifinali.