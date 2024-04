Elenoire Casalegno conferma il battibecco con Vladimir Luxuria: “Ci siamo chiarite”

Fra Elenoire Casalegno e Vladimir Luxuria durante la seconda diretta de L’Isola dei Famosi è calato un attimo il gelo quando la prima ha chiesto alla conduttrice di dare parola a Joe Bastianich e si è sentita rispondere: “Ma che me lo dici tu a chi devo dare parola? Chiudiamo il collegamento“.

Intervistata dal settimanale Gente, Elenoire Casalegno ha confermato l’attrito con Vladimir Luxuria sottolineando però di aver risolto subito dopo la diretta.

“Io sono in palapa con i naufraghi, quindi vedo e avverto cose che in studio non arrivano, per questo avevo suggerito di fare a Bastianich una domanda, non per sostituirmi al ruolo di Vladimir. Lei mi ha risposto ‘Ma che me lo dici tu a chi devo chiedere? Chiudiamo il collegamento‘, ma con Vladimir ci conosciamo da tempo e ci siamo chiarite. Alla fine della puntata abbiamo parlato, con tranquillità. Io sono molto rispettosa e leale”.