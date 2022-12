Drag Race Italia, chi sono le finaliste e il sondaggio finale: chi vuoi che vinca?

Drag Race Italia la prossima settimana eleggerà la sua seconda vincitrice. Chi riuscirà a portarsi a casa la corona fra Aura Eternal, La Diamond, La Petite Noire e Nehellenia?

Loading…

Una finale quasi tutta siciliana dato che La Diamond è di Riesi, mentre Aura Eternal e La Petite Noire sono di Palermo. Chissà se anche loro quando tornano in Sicilia vengono chiamate bedde come il sole, il mare e il cannolo.

La Diamond

La favorita alla vittoria finale è senza dubbio La Diamond che nel corso delle puntate ha partecipato letteralmente a La Diamond’s Drag Race.

Il suo Arcimboldo è stato perfetto, il cactus un’idea originale, il colpo di scena da piccola chimica è stato un siparietto irresistibile; mentre il suo toro non ha bisogno di aggettivi. Ha vestito alla perfezione sia i panni di Lady Gaga che quelli di Madonna, ma anche della tifosa glamour della Roma. Quando ha poi portato in passerella la storia della Testa di Moro della sua Sicilia ha letteralmente sbaragliato la concorrenza.

Oltre che bella, La Diamond è anche tremendamente divertente. Lo ha dimostrato interpretando la mamma nella telenovela, Cristiano Malgioglio allo Snatch Game, facendo la cartomante in quella dimenticabile puntata e nel roast contro i giudici.

La Diamond è 10.

Nehellenia

Se La Diamond è la più brava (bisogna dirlo), Nehellenia è la mia preferita. Sa cantare, sa ballare, sa far ridere: è intrattenimento puro. Nel corso delle puntate ha dimostrato di saper far tutto e – soprattutto – di saper far tutto bene. La sua forza è senza dubbio l’ironia e l’auto ironia, anche se guai a chiamarla comedy queen.

Nehellenia nei panni di Elenoire Ferruzzi ha toccato la perfezione ed ha saputo strappare risate anche nel roast, nella telenovela e nei panni della cartomante. In passerella le sue uscite migliori sono state senza dubbio quella in cui ha proposto la sua rivisitazione del segno dei gemelli; la spadaccina e la serra fiorita.

Se non vince è colpa solo di Diamond. 9 e mezzo.

La Petite Noire

Il terrore de La Petite Noire erano le acting challenge e la produzione gliene ha messe quattro di fila, ma lei – nonostante non sappia recitare – ha portato a casa tutto con grande successo. La Petite Noire ha dimostrato di essere una che prende sul serio quello che fa e quando finalmente le è stato permesso di ballare ha dato il meglio di sé trionfando e vincendo al lipsync for the crown.

Durante la stagione è stata la queen delle spaccate e dei ruveal e in passerella ha portato quello che – a mio avviso – è stato l’outfit più bello di tutta la stagione: l’eruzione dell’Etna.

Voto 9.

Aura Eternal

Aura Eternal porta con sé il peso di essere la queen più bella di tutta la stagione, le basta davvero un filo di eyeliner ed è pronta. Purtroppo però – probabilmente a causa del basso budget a disposizione – in passerella non è mai stata all’altezza delle altre, ma la sua forte personalità e la sua incredibile parlantina le hanno sempre permesso di sapersi vendere bene e intortare i giudici. Un po’ come quando non sai rispondere alla domanda del professore, ma grazie alla parlantina svicoli, gli racconti qualcosa che sai e lui ti dà 18 perché nel mentre si è scordato pure cosa ti aveva chiesto.

Ma se in passerella è sempre stata meh (per citare RuPaul), nelle maxichallenge ha sempre dato il massimo e nonostante sia una cantante ha dimostrato di saper recitare molto bene e di essere divertente, sia interpretando Pamela Prati nello Snatch Game, sia sparando cattiverie nel roast.

Voto 7 e mezzo.