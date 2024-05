Nuova conduttrice per Tv Talk: chi prenderà il posto di Massimo Berbardini

Come anticipato il mese scorso dalla stampa e poi confermato dal diretto interessato, Massimo Bernardini lascerà il timone di Tv Talk. Il noto giornalista in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha spiegato che il programma non chiuderà i battenti e che lui spera che arrivi una nuova conduttrice “anche più brava di lui”.

“Sì è vero che non presenterò più il programma. È doveroso per quelli della mia generazione passare la mano ai più giovani. Voglio specificare che il mio obiettivo non è fare il pensionato. Se a qualcuno in Rai o sul mercato interesserà, proverò a dedicarmi ai pochi progetti editoriali e audiovisivi, quantitativamente meno impegnativi, che da tempo ho nel cassetto. Se invece non succederà niente vorrà dire che sarà venuto il momento di ritirarmi a vita privata. Con una media dell’8,4% con quasi 1 milione di telespettatori, risulta il programma più visto dell’intero palinsesto del sabato di Rai3, prima serata compresa, Tg a parte.La trasmissione non chiude con il mio addio, questo volevo specificarlo. Chi mi sostituirà? Non ne ho idea. Mi piacerebbe fosse una donna, una nuova conduttrice più brava di me, che mantenesse qualcosa della mia passione giornalistica. E che il talk restasse a Milano, visto che è nato qui”.

La nuova conduttrice di Tv Talk, l’annuncio.

Da giorni circolano rumor sulla possibile sostituta di Massimo Bernardini e poco fa Davide Maggio ha confermato il nome più accreditato. Secondo il giornalista la presentatrice che prenderà il posto di Bernardini è Mia Ceran, che ha lavorato anche a L’Aria Che Tira, Agorà e Quelli che il Calcio.

“Massimo Bernardini ha deciso di lasciare il fortunato programma del sabato pomeriggio di Rai3 e così per la nuova stagione è pronta una rivoluzione al comando. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi su chi è caduta la scelta del successore. A condurre Tv Talk 2023/2024 sarà Mia Ceran. La giornalista, classe 1986, torna così in tv a oltre un anno dalla sfortunata esperienza su Rai2 con Nei Tuoi Panni. Mia conosce la squadra di Tv Talk avendo partecipato più volte come ospite. Il suo è un profilo molto diverso da quello di Massimo Bernardini che era diventato un punto di riferimento per gli spettatori della trasmissione”.