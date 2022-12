Lorenzo Biagiarelli supporta Selvaggia nella settimana più dura di Ballando

Questo per Selvaggia Lucarelli non è certo un periodo facile, perché oltre ad aver dovuto affrontare la scomparsa della madre (e i ridicoli attacchi di certi hater che l’hanno criticata per aver continuato a lavorare), ha anche subito frecciatine più o meno velate dei suoi colleghi di Ballando con le Stelle. Lorenzo Biagiarelli però è sempre rimasto al fianco della compagna e l’ha fatto anche ieri sera a Ballando.

In puntata Selvaggia non ha nascosto che per lei non sono stati giorni semplici e rispondendo a Ivan Zazzaroni ha confessato: “Tu stai benissimo? Io no! Continuò a pensare che la mia ultima settimana sia peggiore di tutte le storie dure che ho sentito stasera dai concorrenti“.

Selvaggia contando fino a Mille (o milly) da tutta la sera 🚀 #BallandoConLeStelle — loredelf (@LorenzoDelfine) December 2, 2022

@stanzaselvaggia sorridi che qua dentro la queen sei e rimani tu…e lo sai 🥺👑. 💜💜💜💜#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/xF5aLaECA0 — Selvaggia.Lucarelli.fan (@FanLucarelli) December 2, 2022

Lorenzo Biagiarelli accanto a Selvaggia a Ballando con le Stelle.

Durante un blocco pubblicitario la Lucarelli ha scattato una foto insieme a Lorenzo Biagiarelli e l’ha pubblicata su Instagram: “Dagli espulsi dei 5 stelle, all’espulso da Ballando con le stelle. Grazie a Maison Madame Ilary per il vestito bellissimo e grazie a Lorenzo Biagiarelli“.

Tra i commenti in molti hanno espresso solidarietà per la Lucarelli e qualcuno ha anche bacchettato gli altri giudici di Ballando.