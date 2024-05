Italgas in esclusiva per l’acquisto di 2i Rete Gas

– Italgas, a seguito di un’offerta non vincolante per l’intero capitale sociale di 2i Rete Gas, annuncia che, gli azionisti F2i SGR e Finavias hanno concesso ad Italgas un periodo di esclusiva per effettuare una due diligence finalizzata alla formulazione di un’offerta vincolante per l’acquisto del 100% del capitale di 2i Rete Gas.

In caso di intese vincolanti, Italgas farà fronte al relativo fabbisogno finanziario mediante ricorso ad un finanziamento “bridge”, garantito da J.P. Morgan, il cui rifinanziamento potrà avvenire tramite una combinazione di strumenti di equity, debito o “equity like”, con l’obiettivo di mantenere l’attuale profilo di rating di Italgas. I termini e le condizioni finali di tale rifinanziamento saranno comunicati al mercato al positivo esito delle trattative.

J.P. Morgan agisce quale Financial Advisor e Legance – Avvocati Associati agisce quale advisor legale di Italgas.

Esclusiva a Italgas non ferma l’iter dell’IPO di 2i Rete Gas

Gli azionisti di 2i Rete Gas, F2i Sgr detentore del 63,9% e, tramite il veicolo Finavias 36,1%, Ardian e APG Asset Management, hanno precisato in una nota che il periodo di esclusiva accordato a Italgas non interrompe il processo di quotazione, approvato dal CdA di 2i Rete Gas il 28 febbraio scorso.