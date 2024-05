AWESAFE Bluetooth Navigatore Camion Camper 9 Pollici 2024 GPS Navigatore Satellitare Auto Autobus Taxi, Mappa 2D/3D, Aggiornamenti gratuiti delle mappe a vita

109,99€ - 98,99 €

Descrizione prodotto

AWESAFE

Navigatore Auto Camion

1 Modalità 2 Bluetooth 3 Restrizioni 4 Segnale GPS 5 Multilingue

Come montare la staffa?

I fori della staffa sono allineati con i fori sul retro dell’unità e la staffa può essere facilmente stabilizzata con una leggera spinta.L’angolo del supporto può essere regolato per ottenere la migliore postura durante la guida e la navigazione.Si consiglia vivamente di utilizzare un accendisigari originale AWESAFE, il cui scopo è quello di stabilizzare la tensione all’interno dell’auto.

Suoni di navigazione

Se si desidera che l’audio della navigazione venga riprodotto dagli altoparlanti dell’auto, sintonizzare la frequenza FM in modo che corrisponda al canale FM dell’auto.Se l’audio di navigazione non è presente, la causa principale è che i canali FM non sono allineati, si può scegliere di disabilitare “USE FM”.In alternativa, sintonizzare il canale FM sulla stessa frequenza e l’audio di navigazione funzionerà correttamente.

Cosa c’è nel pacchetto?

Si consiglia vivamente di utilizzare un accendisigari originale AWESAFE e di assicurarsi che il navigatore sia sempre carico durante l’utilizzo. Perché la batteria non immagazzina elettricità!

Confronto tra vari modelli di navigatore

Dimensioni dello schermo

9 Pollici

7 Pollici

7 Pollici

7 Pollici

9 Pollici

OS

Wince CE 6.0

Wince CE 6.0

Wince CE 6.0

Wince CE 6.0

Wince CE 6.0

Mappe offline preinstallate

UK & EU

UK & EU

UK & EU

UK & EU

UK & EU

Memoria espandibile(scheda TF)

32GB

32GB

32GB

32GB

32GB

Bluetooth

✔

✘

✔

✘

✔

Con telecamera la retromarcia

✘

✘

✔

✘

✔

Aggiorna mappa

✔

✔

✔

✔

✔

Trasmissione vocale

✔

✔

✔

✔

✔

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 26,2 x 16,6 x 8,2 cm; 1,06 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 16 giugno 2020

Produttore ‏ : ‎ AS-IT-A9-BT

ASIN ‏ : ‎ B08B89NXHC

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

【Navigatore Satellitare Auto o Camion 9 Pollici】Goditi la reattività istantanea del touchscreen da 9 pollici. I colori naturali dello schermo offrono un’esperienza visiva piacevole e confortevole. Nota: Questi dati delle mappe sono esclusivamente offline e non includono supporto per mappe online.

【7 Modalità Veicolo】Preparati per uscite e incroci evidenziando chiaramente la migliore corsia di guida per il percorso pianificato, non perderai mai una svolta o dovrai attraversare corsie improvvise. Fornisce 7 modalità veicolo tra cui auto / camion / pedoni / biciclette / emergenza / autobus / taxi. Questo è personalizzato per fornire percorsi migliori per la modalità scelta ed evitare strade con restrizioni di larghezza / altezza / peso.

【Aggiornamenti delle Mappe a Vita Gratuiti】 Mappe a vita per oltre 48 paesi europei tra cui l’Italia, puoi installare e aggiornare le mappe senza costi aggiuntivi per la durata del tuo navigatore satellitare compresi i paesi europei. Ci sono mappe 2D e 3D tra cui scegliere. La mappa 3D ti aiuta a vedere la tua posizione nel mondo reale e sulla strada, facilitando l’identificazione delle aree circostanti.

【Ideale per la modalità Camion Auto】 I navigatori GPS dedicati visualizzano la strada attuale, la velocità attuale, il limite di velocità e l’orario di arrivo. Contenuto della confezione: ① Navigatore satellitare ② Caricabatteria per auto ③ Cavo USB ④ Staffa per auto ⑤ Manuale dell’utente

【Consigli utili】Si raccomanda di utilizzare l’accendisigari originale AWESAFE in dotazione per garantire una tensione sufficiente e stabile per il corretto funzionamento del navigatore.