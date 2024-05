Infranto il regolamento de L’Isola: provvedimento della produzione

Ancora una volta i naufraghi hanno infranto il regolamento de L’Isola dei Famosi. La scorsa settimana i concorrenti sono stati divisi in due squadre ed è stato detto loro che non potevano comunicare, se non in alcuni momenti stabiliti. Valentina Vezzali però è stata accusata di aver parlato con l’altro gruppo (in particolare con Matilde Brandi)e lo spirito dell’isola è intervenuto con un provvedimento per tutto il suo team.

Greta ha letto il comunicato della produzione: “Lo spirito dell’Isola è deluso; infatti questa mattina Valentina ha comunicato con la squadra rossa. La colpa dei singoli ricadono sul gruppo. Vista l’ennesima infrazione, il fuoco dei Barracudas sarà spento per 48 ore. Nel frattempo non potrà essere riacceso da nessuno“.

Valentina si è difesa dicendo di non aver infranto il regolamento: “Ma non è vero, non è assolutamente vero che ho comunicato con loro, non ho parlato. Sono stata lì a guardare e non ho comunicato, non ho parlato. Stavo muta. Non so se con Matilde ci siamo dette qualcosa con lo sguardo o con i gesti ma sono sicura che non ho parlato. Guardassero anche chi ha guardato per prima chi e se ha cercato di comunicare e io ho detto no“.

Dopo essere stato in silenzio, Edoardo Stoppa è intervenuto e ha bacchettato la naufraga: “In quattro giorni abbiamo preso tre punizioni. Va bene tutto però non si può continuare a sbagliare. Ma perché non state lontane da loro? Vale, hai fatto una cavolata, basta, almeno non voler il male degli altri. Cerchiamo di non farne più perché le cavolate ricadono sul gruppo. Ci tenevi a punire la tua migliore amica? Matilde è la tua migliore amica qui. Se dici queste cose è come se vuoi il male degli altri. Hai sbagliato, non puntare il dito contro gli altri“.

Che dire, si respira proprio un clima sereno a Cayo Cochinos.