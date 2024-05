chi era la manager Lisa Labbrozzi, aveva solo 40 anni

Il partito di Forza Italia è in lutto a causa di una perdita inaspettata che lo avrebbe colpito qualche ora fa. A morire una giovane donna di soli 40 anni, Lisa Labbrozzi, la quale si occupava della dirigenza del partito da parecchio tempo.

Che cosa è successo?

Chi era Lisa Labbrozzi?

Una giovane vita che si interrompe senza preavviso. L’intera comunità sta piangendo Lisa Labbrozzi, una donna di quasi 40 anni che nella vita si occupava della parte manageriale e della dirigenza del partito di Forza Italia.

La donna era attiva nella campagna elettorale del partito, ma era anche impiegata come manager per una nota azienda bolognese, da sempre impegnata nella realizzazione e nella fornitura di materiale di tipo edile.

La morte di questa giovane donna ha lasciato tutti senza parole in quanto godeva di ottima salute e nessuno pensava che potesse essere colta dalla morte in maniera così drastica e repentina. A rendere più triste il tutto il fatto che la giovane vittima avrebbe spento le sue prime 40 candeline proprio il 17 Maggio.

Lisa è sempre stata una donna molto importante per la comunità di Contarina, motivo per cui è sempre stato un punto di riferimento per la collettività. La donna era laureata in ingegneria gestionale dell’informazione presso l’università di Udine, ma aveva condotto diversi studi anche all’estero.

Ritrovata senza vita nel proprio appartamento: il partito annulla ogni impegno

Questa mattina la giovane Lisa Labbrozzi è stata ritrovata senza vita all’interno della sua casa. A fare il tragico ritrovamento il padre Carlo Felice, il quale avrebbe deciso di allertare subito i soccorsi. Un’equipe medica si è subito recata presso l’abitazione della donna, ma purtroppo non è stato possibile praticare alcun tipo di intervento per salvarle la vita.

Anche le autorità sono subite giunte sul luogo della tragedia al fine di avviare le indagini volte a ricostruire la causa della morte della donna. Al momento non risultano noti gli orari e la data in cui verranno celebrati i funerali di Lisa, forse perché risulta ancora opportuno effettuare degli accertamenti sulla salma. Ovviamente il partito Forza Italia ha deciso di disdire tutti gli appuntamenti per i prossimi giorni.