Attacco a Fedez a Pomeriggio 5: “Bulletto di periferia” Interviene Myrta

Come prevedibile oggi Myrta Merlino a Pomeriggio 5 si è occupata dell’aggressione a Cristiano Iovino e del presunto coinvolgimento di Fedez nel caso. Dopo il servizio che hanno mandato in onda le opinioniste in studio si sono espresse e c’è stato un duro attacco per il rapper milanese.

Attacco a Fedez e intervento di Myrta Merlino: “Un danno per la sua immagine”.

Patrizia Groppelli ha criticato duramente Fedez e nel suo attacco in diretta gli ha dato del ‘bulletto di periferia’ e ‘dell’arricchito’. Secondo l’opinionista quella ai danni di Iovino sarebbe stata una vera spedizione punitiva, fatta da gente di cui è bene avere paura: “Lui non ha detto che non c’era all’inizio, non ha negato subito. – ha continuato Patrizia – Ma basta, lui è un bulletto di periferia. Sì, lo ripeto, è un bulletto di periferia, chiamiamolo per quello che è, arriva da Rozzano ed è un bulletto di periferia ed è un arricchito. Gli ultras magari non eran Lucidi. Di questa gente c’è da avere tanta paura. Questa è stata una spedizione punitiva, ecco cosa hanno fatto, perché bisogna dirlo“.

Myrta Merlino è subito intervenuta e ha preferito restare sulle informazioni fornite dalle fonti, che in questo caso sono i quotidiani: “Aspetta un attimo, andiamo avanti anche perché pare che in realtà questo referto medico ci sia. Il problema però è la sua immagine pubblica, che va ben oltre il reato e la denunci ao non denuncia. Cerchiamo di ricostruire quello che dicono i giornali. C?è Cristiano Iovino che naturalmente colleziona belle donne a quanto pare, avrebbe fatto degli apprezzamenti alla ragazza con cui Fedez era in una nota discoteca del centro di Milano. Da quel momento le cose sarebbero degenerate. Ci sarebbe stato uno scontro nel locale, prima però di quello che è accaduto davanti all’abitazione di Cristiano“.