Belen, sua mamma lancia una frecciatina a Stefano De Martino

Tra interviste e partecipazioni nei reality abbiamo conosciuto tutta la famiglia Rodriguez, ma forse quella che ha parlato e si è fatta vedere meno è Veronica Cozzani (che non ha intenzione di fare il GF Vip e nemmeno L’Isola dei Famosi). La mamma di Belen però in questi giorni ha fatto parlare di sé per una frecciatina che ha mandato ad uno dei suoi generi.

In un’intervista rilasciata a Casa Chi, Ignazio Moser ha dichiarato che la suocera l’ha messo in guardia. Sembra che la Cozzani abbia detto che gli ex che hanno lasciato le figlie se ne sono sempre pentiti e sono poi tornati sui loro passi (Stefano mi senti?).

“Ora vi racconto una cosa simpatica. A me un giorno Veronica mi ha detto, con tono molto minaccioso e perentorio, come solo lei può dire: ‘Ricordati che tutti quelle che hanno lasciato le mie figlie poi sono tornati e se ne sono pentiti, che non ti venga mai in mente di farlo quindi’. Sì me l’ha detto come solo Veronica Cozzani può fare e mi ha avvisato”.

E Stefano non è tornato una volta, ma ben due, quindi direi che la mamma di Belen ha davvero ragione quando dice che gli ex delle figlie fanno sempre marcia indietro.

Galeotto fu un ballo per Belen e Stefano… Ve lo ricordate? Era il 2012… 😍#Mattino5 pic.twitter.com/FwFKzlR4ww — Mattino5 (@mattino5) May 2, 2019

Belen, la difesa di sua madre Veronica Cozzani.

La scorsa estate sotto ad una foto di Luna Marì, un utente ha scritto: “Ma cosa scrivete che l’amore vince? Belen ha fatto il figlio con Stefano e poi la figlia con un altro uomo con leggerezza“.

Sotto a quel post è intervenuta Veronica, che ha messo a tacere l’hater: “Cosa vuol dire che ha un figlio da un uomo e una figlia da un’ altro? Questo si chiama vivere! Si cade, si sbaglia e ci si rialza tutte le volte che è necessario farlo! Questo è vivere“.