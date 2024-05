come sta e cosa è successo

Tempo di cambiamenti. “Non dobbiamo mai smettere di sentirci belle e di esserlo”, afferma Giulia Pauselli raccontando la sua esperienza su Instagram. Quella che ha condiviso sui social è una vera e propria storia di cambiamento, a due anni di distanza dalla nascita del suo primo figlio.

La ballerina professionista di Amici ha scelto di sottoporsi a un intervento di mastoplastica additiva per rifarsi il seno, come dice il termine stesso, si tratta di un intervento al seno di modellamento (verso una maggiore misura) del seno.

Giulia Pauselli ha voluto condividere con i suoi follower non solo la fredda notizia ma anche ogni fase del suo percorso, dal ricovero in ospedale al recupero post operatorio. Si è mostrata sorridente e felice in ospedale, molto grata soprattutto all’equipe medica della clinica Parioli di Roma che l’ha operata. La ballerina ha anche detto riguardo alla sua decisione di sottoporsi all’intervento:

Oggi sono una mamma follemente innamorata del suo bambino, ma non dimentico Giulia donna e il diritto di sentirmi bella di nuovo. […] Provo un immenso senso di amore e gratitudine per l’esperienza che la vita mi ha dato, ma oggi mi faccio un regalo. Non dobbiamo mai smettere di sentirci belle, di curarci e di essere belle. Non è una pubblicità, ma solo una storia di cambiamento, amore e body positivity.

Durante la gravidanza e subito dopo il parto, Giulia non ha mai nascosto il suo corpo, mostrandosi sui social e ammettendo di essere particolarmente ferita dalle critiche. Adesso si dichiarava molto serena e “stra felice”. Giulia Pauselli non mostra alcun ripensamento e nessuna sofferenza in seguito alle sue sensazioni post operatorie. Si è mostrata felice con una fascia, ovviamente, a protezione del seno.

Nella condivisione di quanto affrontato, Pauselli ha poi aggiunto di essere ormai “quasi completamente autonoma”, sempre seguendo sempre le indicazioni post operatorie dei medici. Nel frattempo, stanno arrivando tantissimi commenti di sostegno per la ballerina.

Giulia Pauselli, infatti, ha voluto ringraziare tutti coloro che stanno sostenendo la sua scelta ma anche chi ha voluto condividere pubblicamente le proprie esperienze in fatto di operazioni chirurgiche similari. Ha detto nello stesso messaggio sui social “grazie per condividere le vostre esperienze e curiosità attraverso i messaggi”.

Farsi un regalo, che sia un accessorio, un piccolo capriccio o un’operazione puramente estetica, con tutte le valutazioni professionali del caso, non differisce da nessun’altra scelta che normalmente si fa per i capelli, i vestiti e, perché no, per il trucco. Le critiche non hanno certo fermato Giulia Pauselli dal voler inseguire la sua voglia di sentirsi bella come preferiva lei.