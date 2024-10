Sinner oggi batte Medvedev al Six Kings Slam

Jannik Sinner avanza in semifinale al Six Kings Slam, una competizione che si svolge a Riad, in Arabia Saudita, da oggi fino al 19 ottobre. Il 23enne altoatesino, attualmente numero 1 del mondo, ha sconfitto il russo Daniil Medvedev, numero 5 del ranking Atp, con un punteggio netto di 6-0, 6-3 in un’ora e otto minuti di gioco.

Il primo set è stato dominato da Sinner, che ha rotto il servizio dell’ex campione dello Us Open per tre volte, mostrando superiorità sul campo. Nel secondo set, c’è stato più equilibrio; tuttavia, Sinner ha conquistato un break decisivo nel quinto gioco, approfittando di un doppio fallo dell’avversario. Nonostante l’ottavo gioco in cui ha dovuto salvare quattro palle break, Sinner ha chiuso il secondo set 6-3 al secondo match point, strappando nuovamente il servizio al russo, ormai impotente.

Questa vittoria segna l’ottava affermazione di Sinner in 15 confronti diretti contro Medvedev. Nella semifinale di domani, Sinner affronterà il serbo Novak Djokovic, numero 4 del ranking, che ha recentemente subito una sconfitta ad opera dell’azzurro nella finale del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai.