Wall Street cauta dopo il sell-off. Bene Morgan Stanley dopo i risultati finanziari.

Seduta cauta a Wall Street, dopo le vendite di ieri nel settore tecnologico, influenzate dalle deludenti previsioni di ASML per il 2025 e da notizie su possibili restrizioni alle esportazioni di semiconduttori da parte di aziende statunitensi. L’attenzione continua a concentrarsi sulla stagione delle trimestrali. Morgan Stanley ha riportato risultati superiori alle attese per il terzo trimestre, aggiungendosi ai report positivi di Goldman Sachs, Bank of America e JPMorgan Chase degli scorsi giorni. Nel settore bancario, U.S. Bancorp ha annunciato la ripresa del buyback nel breve termine, supportata da un terzo trimestre positivo. Anche Abbott ha leggermente rivisto al rialzo le sue previsioni di profitto per l’intero esercizio.

Dal punto di vista macroeconomico, la settimana scorsa ha registrato un crollo del 17% nelle domande di mutuo negli Stati Uniti, in seguito all’aumento dei tassi sui mutui trentennali. Inoltre, i prezzi import-export hanno mostrato una continua diminuzione su base mensile a settembre.

Analizzando gli indici principali di Wall Street, il Dow Jones si mantiene sostanzialmente stabile a 42.802 punti, mentre l’S&P 500 si attesta a 5.814 punti, invariato rispetto alla vigilia. In lieve ribasso il Nasdaq 100, che segna una flessione dello -0,21%, mentre l’S&P 100 rimane sostanzialmente sui livelli precedenti con un -0,14%.