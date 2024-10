Esce domani in libreria in tutto il mondo “Patriot” di Alexei Navalny.

Esce domani in libreria in contemporanea mondiale “Patriot” di Alexei Navalny.

Il memoir racconta tutta la storia della sua vita: la gioventù, il momento in cui ha sentito l’esigenza di dedicarsi all’attivismo, il matrimonio e la famiglia, l’impegno per la causa della democrazia e della libertà in Russia che l’ha visto opporsi a una superpotenza mondiale determinata a ridurlo al silenzio; la carriera politica, i diversi attentati alla sua vita, l’incessante campagna che, con il suo team, ha condotto contro un regime sempre più dittatoriale.

“Patriot”, iniziato nel 2020 dopo un avvelenamento che gli è quasi costato la vita, è la sua ultima lettera al mondo.