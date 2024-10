Apple Pay celebra il decimo anniversario e annuncia nuove innovazioni

Apple ha festeggiato il decimo anniversario di Apple Pay, il suo sistema di pagamento utilizzabile sia online che offline. Jennifer Bailey, vicepresidente del servizio, ha evidenziato i progressi fatti in questo decennio e ha presentato nuove funzionalità, come le opzioni di pagamento a rate e l’accesso a premi. Apple Pay è stato lanciato con l’intento di unire hardware e software Apple per creare un sistema di pagamento accessibile e sicuro in vari contesti, dalla spesa quotidiana ai trasporti pubblici. Attualmente, è utilizzato da centinaia di milioni di consumatori in 78 mercati globali, con il supporto di oltre 11.000 partner bancari, ed è accettato in milioni di negozi fisici e online.

Bailey ha ricordato il lancio di Apple Pay per i trasporti a Tokyo, che ha semplificato la vita di milioni di pendolari, consentendo loro di attraversare i tornelli con un tap su iPhone o Apple Watch. Questo esempio illustra come Apple Pay abbia reso l’esperienza quotidiana più semplice e sicura per gli utenti di tutto il mondo. Con l’arrivo di iOS 18, Apple ha introdotto nuove opzioni di pagamento a rate per gli utenti statunitensi e britannici, in collaborazione con Affirm e Monzo Flex, con l’intenzione di espandere queste funzionalità in altri paesi attraverso nuove partnership.

Inoltre, è stata presentata una nuova funzionalità che consente di utilizzare Apple Pay su browser web di terze parti, permettendo di completare le transazioni in modo sicuro tramite scansione di codici con dispositivi come iPhone o iPad. Un’altra novità è la funzione “Tap to Provision”, che facilita l’aggiunta di carte di credito o debito all’Apple Wallet semplicemente avvicinando la carta all’iPhone.

Apple Wallet ha come obiettivo quello di sostituire i portafogli fisici con una soluzione digitale più sicura e privata. Oggi, gli utenti possono gestire biglietti, carte di trasporto, chiavi e documenti d’identità direttamente dall’app. Bailey ha dichiarato che l’intenzione è di rendere Apple Wallet sempre più comodo e sicuro, garantendo massima tranquillità agli utenti.

Sondaggi hanno mostrato che il 90% degli utenti apprezza la semplicità di utilizzo del servizio, l’88% la protezione della privacy e l’87% la sicurezza. Inoltre, l’85% degli intervistati si è dichiarato molto soddisfatto, mentre il 98% è incline a raccomandare il servizio ad altri.