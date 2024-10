Trenitalia, Regionale: biglietti digitali per un viaggio consapevole

Sempre più viaggiatori scelgono il Regionale per i loro spostamenti, optando per biglietti digitali, una scelta che evidenzia la praticità e un impegno verso la sostenibilità. Per migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio, il Regionale ha ampliato i canali di vendita digitali alle biglietterie, permettendo ai passeggeri di acquistare sia biglietti cartacei che digitali. Quest’ultima opzione consente di ridurre l’uso della carta, contribuendo così a diminuire l’impatto ambientale, senza sacrificare la comodità di ricevere informazioni sul proprio dispositivo.

Il biglietto digitale mantiene le stesse caratteristiche e modalità di fruizione di quello acquistato online, garantendo un’esperienza semplice e sostenibile. Il Regionale promuove questa scelta consapevole, sottolineando come gesti nel quotidiano, come l’abbattimento dell’uso della carta, possano contribuire a un futuro più ecologico. Attualmente, oltre il 40% dei biglietti è acquistato tramite canali digitali, evidenziando l’adozione entusiasta dei viaggiatori verso soluzioni veloci e semplici.

In aggiunta, il Regionale ha velocizzato il processo di validazione automatica del biglietto digitale, che ora avviene all’orario di partenza programmato, eliminando quindi la necessità della validazione manuale. Questo miglioramento è stato implementato prima del previsto, rendendo il viaggio ancora più comodo per i passeggeri.

Ma l’attenzione alla sostenibilità non si limita solo al biglietto digitale: anche il biglietto cartaceo subisce un’importante revisione, diventando più compatto. Questa modifica è parte dell’impegno del Regionale verso pratiche più sostenibili, con stime che indicano un risparmio di utilizzo della carta di 121.800 metri quadrati all’anno. Questo cambiamento concreto dimostra che anche piccole modifiche possono avere un grande impatto nel tempo, sottolineando l’importanza della sostenibilità nella mobilità.

In sintesi, le novità introdotte dal Regionale non solo semplificano l’esperienza di viaggio, ma evidenziano un forte impegno per la riduzione dell’impatto ambientale, incoraggiando i viaggiatori a scegliere modalità di trasporto più responsabili e sostenibili.