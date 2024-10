Trasporti: ASSOTIR, positivo l’impegno del MIT a riprendere rapidamente il confronto politico

ASSOTIR accoglie con ottimismo la notizia di un prossimo incontro con i rappresentanti politici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, annunciato durante un incontro recente con il Capo Dipartimento, dott.ssa Teresa Di Matteo. L’Associazione Italiana Imprese di Trasporto intende avviare un confronto strutturato e continuo con le istituzioni, ponendo particolare attenzione alla questione delle accise. La priorità del dibattito sarà la definizione delle Regole per il settore, un tema che, dopo il lavoro tecnico svolto nei mesi scorsi, richiede ora decisioni politiche.

In merito allo studio sui costi minimi di riferimento, sebbene si attenda una valutazione tecnica più completa, ASSOTIR apprezza l’impegno dell’Amministrazione su un tema cruciale, contribuendo a migliorare uno strumento al momento carente. Claudio Donati, Segretario Nazionale dell’Associazione, sottolinea la fiducia nei prossimi incontri, evidenziando che non ci sono minacce o anatemi da lanciare, ma che tutte le parti coinvolte – associazioni e istituzioni – debbano assumersi le proprie responsabilità in base alle decisioni che verranno prese.