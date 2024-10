SuperEnalotto, i numeri vincenti di oggi

Nell’estrazione odierna del SuperEnalotto non sono stati centrati né il ‘6’ né il ‘5+1’. Sono stati, invece, realizzati tre ‘5’, che vincono ciascuno 63.526,15 euro. Di conseguenza, il jackpot per la prossima estrazione sale a 20,7 milioni di euro.

Nel SuperEnalotto, i premi sono assegnati in base ai punteggi centrati, che variano da 2 a 6, incluso il 5+. I premi sono correlati all’entità del jackpot complessivo. In generale, le vincite si distribuiscono come segue: con 2 numeri indovinati si vincono circa 5 euro; con 3 numeri indovinati si vincono circa 25 euro; con 4 numeri indovinati si vincono circa 300 euro; con 5 numeri indovinati si vincono circa 32.000 euro; e infine, con 5 numeri indovinati più 1 numero Jolly si vincono circa 620.000 euro.

Per scoprire se si è vinto, è possibile utilizzare l’app del SuperEnalotto, che consente di verificare le vincite. Inoltre, è disponibile un archivio online con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni, per controllare le schedine giocate in precedenza e non ancora verificate.

Il costo per partecipare al concorso del SuperEnalotto varia in base alla tipologia di giocata. La schedina minima prevede una colonna, corrispondente a una combinazione di 6 numeri, mentre la giocata massima può arrivare fino a 27.132 colonne tramite sistemi a caratura. In questo caso, sono disponibili singole quote per 5 euro, consentendo la partecipazione di un gran numero di giocatori che possono condividere la vincita. Ogni combinazione sulla schedina costa 1 euro, mentre l’opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 euro.

La combinazione vincente di oggi è: 14, 67, 73, 86, 89, 90. Il Numero Jolly è 8 e il numero SuperStar è 77.