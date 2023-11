Chiusa in un cassonetto come spazzatura, restano increduli VIDEO

Scoprono per caso una cagnolina abbandonata e chiusa in un cassonetto della spazzatura: quando la vedono rimangono increduli.

Costretta a rimanere al buio per un tempo che non ci è dato di sapere, una cagnolina è stato scoperta da una donna mentre stava per gettare i rifiuti. La piccola giaceva all’interno di un cassonetto della spazzatura dove era stata evidentemente abbandonata nelle ore o nei giorni precedenti. Quando la donna ha aperto il cassonetto è rimasta incredula, ha subito notato gli occhi che imploravano aiuto della pelosetta ed ha agito di conseguenza prelevando la cagnolina, non senza difficoltà, e conducendola verso il centro veterinario più vicino. Il filmato che testimonia il recupero della cagnolina è stato condiviso sui social network dell’associazione incaricatasi di prendersi cura di lei nel prossimo futuro.

Malea chiusa in un cassonetto come se fosse spazzatura: restano increduli davanti alla cagnolina – VIDEO

Quando il piccolo esemplare di Pit Bull ha rivisto la luce del sole sembrava anch’esso incredulo: la persona che era al suo fianco, in quel momento di totale disperazione per essere rimasta a lungo senza una compagnia né un’adeguata protezione, non potevano capacitarsi di come qualcuno avesse potuto inserire la cagnolina all’interno del cassonetto lasciandola lì, per chissà quanto tempo, sola e senza cibo né acqua a disposizione.

Il ritrovamento della cagnolina, a cui è stato successivamente affidato il nome di Malea, si è verificato nella giornata del 23 ottobre scorso. “Lei non è spazzatura“, si legge nella pubblicazione condivisa su Facebook per segnalare il recupero in sicurezza della pelosetta. La donna che ha provveduto al suo imminente salvataggio ha segnalato la presenza della cagnolina, prelevata dall’angusto cassonetto, ai volontari della “Stray Rescue of St. Louis”, i quali si sono recati immediatamente sul luogo della segnalazione per aiutarla nella sua missione.

Dopo aver prelevato Malea la squadra di recupero si è resa conto che la cagnolina non era una cucciola, ma un esemplare di cane adulto, abbandonato crudelmente nel cassonetto. La cagnolina sembrava – infatti – notevolmente più piccola, agli occhi dei suoi soccorritori, in virtù delle mastodontiche dimensioni del contenitore per rifiuti nel quale era stata inserita.

Dopo alcuni controlli di routine svolti da parte dei veterinari della clinica in cui è stata accolta dopo il suo recupero, alla dolcissima Pit Bull Malea è stato dato il benvenuto nel rifugio per animali abbandonati degli Stati Uniti. La prima notizia rincuorante sul suo conto è stato che – a visite concluse – Malea appariva in buone condizioni di salute nonostante la sua orribile permanenza nel cassonetto.

Nella speranza che Malea possa trovare presto una nuova casa per sempre, e – perché no – un amico cane compatibile con lei, Malea è stata rifocillata e rassicurata dai volontari. Nel cassonetto le temperature erano piuttosto elevate e la cagnolina era molto disidratata al momento del suo prelievo. I volontari hanno tratto in salvo Malea e l’hanno scortata in direzione della clinica veterinaria con la loro Jeep di soccorso.

Il video che ha documentato il prelievo e il successivo trasporto in una struttura idonea a fornire alla cagnolino le cure di cui aveva bisogno è stato pubblicato su Facebook dall’associazione no-profit, “Stray Rescue of St. Louis“, con sede in Missouri, negli Stati Uniti. I volontari dell’associazione sono impegnati da anni a fornire un regolare servizio recupero in sicurezza, e di consecutivo reinserimento nella comunità, di animali abbandonati e maltrattati da umani senza scrupoli.