Ambulanza chiamata per Britney, lei sbotta: “Usano delle controfigure”

Settimana decisamente stressante per Britney Spears, che la scorsa settimana è stata assediata dai paparazzi ed ha rotto il parabrezza della sua Mercedesz con un tacco. Come se non bastasse, ieri la popstar americana si trovava in una stanza del famoso hotel di Los Angeles, Chateau Marmont, quando in piena notte è arrivata un’ambulanza e la cantante è stata vista fuori dall’albergo con un cuscino in mano insieme al presunto fidanzato e maggiordono, Paul Richard Soliz.

Ambulanza al Chateau marmont, la versione di Page Six.

“I primi soccorritori sono intervenuti per un incidente che ha coinvolto Britney Spears allo Chateau Marmont. Fonti molto vicine alla star ci dicono che l’incidente è derivato da una lite che ha avuto con il suo fidanzato, l’ex criminale, Paul Richard Soliz. Il portavoce dei vigili del fuoco di Los Angeles, Brian Humphrey, conferma a Page Six che un’ambulanza è stata chiamata allo Chateau Marmont in piena notte. ‘Abbiamo ricevuto una chiamata ai servizi di emergenza sanitaria che segnalava una donna adulta ferita. Chi ha chiamato non aveva molte informazioni sulla natura dell’infortunio. Abbiamo inviato un’ambulanza sul posto. Possiamo confermare che non c’era la Polizia sul posto. Non è chiaro dai rapporti se i primi soccorritori hanno offerto qualche trattamento, ma di sicuro la signora Spears non è stata trasportata in ospedale’. Gli amici di Britney sono molto preoccupati. Un suo confidente ci ha detto: ‘ Questa relazione è stata una brutta notizia fin dall’inizio’. Un altro amico ha rivelato: ‘Lui è estremamente pericoloso’. Una terza fonte vicina alla Spears ci ha confidato: ‘Lui ha commesso dei reati. Non è la persona giusta per lei e speriamo che lo capisca’”.

Paramedics were called for Britney Spears following a fight with her boyfriend Paul Soliz last night, TMZ reports. She was reportedly screaming and “out of control” in the hallway of her hotel suite. https://t.co/vAIim8byS6 — Pop Crave (@PopCrave) May 2, 2024

Personally I dont buy tabloid gossips/news.

But my heart is really breaking. This is Britney. Our dear Britney 😔💔 pic.twitter.com/14txkp4BhE — Britney Spears PHILIPPINES (@BritneyTeamPH) May 2, 2024

La versione di Britney Spears.

Poco dopo la diffusione delle foto al Chateau Marmont, Britney è intervenuta su Instagram:”Tanto per chiarire, la notizia è falsa! Nella maggior parte delle foto sono controfigure e penso che molti di voi lo sappiano. Vorrei rispetto in questo momento, desidero anche che sappiate che sto diventando ogni giorno più forte! La verità fa schifo, quindi qualcuno può insegnarmi a mentire? Ieri sera mi sono anche storta la caviglia e i paramedici si sono presentati illegalmente alla mia porta. Non sono mai entrati nella mia stanza, ma mi sono comunque sentita completamente violata. Mi trasferisco a Boston“.

Pochi minuti dopo la pubblicazione, questo post è stato rimosso e sostituito con uno in cui manca la frase “nelle foto sono controfigure e penso che molti di voi lo sappiano”. Perché?

BRITNEY SPEARS BODY DOUBLE! It was posted on Britney Spears’ Instagram today that the news is fake and that most people know that the photos of her are body doubles. This post was quickly deleted. Spears’ does not control her social media which I laid out in Slave Princess.👇🏻… https://t.co/t5jKPWY9RV pic.twitter.com/hrWI5zbvnW — LIZ CROKIN (@LizCrokin) May 2, 2024