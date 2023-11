Pinscher di pochi mesi lanciata da un balcone, una storia orribile venuta alla luce

La storia di Sol ha sconcertato il web, ciò che le hanno fatto è inspiegabile ed ora avrà bisogno di diversi interventi

Guardando un tenero cucciolo di Pinscher, con la loro testolina tonda e quel carattere affabile, possono venire in mente tante cose ma di sicuro sembra difficile che si possa pensare di tirare un concentrato di dolcezza come questo giù da un balcone. Purtroppo però questo è proprio ciò che è stato fatto a Sol, una cagnolina che dopo l’esperienza ha riportato seri danni.

Storie come questa le raccontiamo ogni giorno, ennesima testimonianza di come la natura umana possa essere brutale. Infliggere dolore a creature non in grado di difendersi è un atto deplorevole e la cagnolina di cui vi parliamo è uscita viva per miracolo dall’esperienza, seppur riportando seri danni per la quale avrà bisogno di essere curata a lungo.

Salva per miracolo dopo essere stata gettata giù da un balcone, ma purtroppo la battaglia di Sol è appena cominciata

La vicenda è avvenuta lo scorso 5 ottobre ed in poco tempo ha fatto il giro del web, è impossibile non interrogarsi sulla alcune sfaccettature della natura umana dopo aver visto il video della piccola Pinscher di pochi mesi che cerca di correre con entrambe le zampe anteriori ingessate. Purtroppo questa è la conseguenza di ciò che gli è stato fatto e che le sarebbe potuto costare ben più caro.

Per un cucciolo così piccolo un volo giù da un balcone quasi sempre risulta essere mortale, le fragili zampette di Sol, tuttavia, hanno assorbito tutto l’impatto salvaguardandole la vita ma non resistendo all’urto. I suoi salvatori non hanno perso un istante e deciso di portare la cucciola nella clinica più vicina dove le prime lastre hanno evidenziato le diverse fratture. Adesso Sol è stata ingessata ma serviranno altri costosi interventi in futuro per ripristinare al meglio la sua mobilità.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Come si può vedere dal video, così come può accadere a qualsiasi bambino ingessato, anche per la piccola Sol queste fasciature rigide sembrano essere una tortura, la cagnolina le morde e tenta di grattarsi ma al tempo stesso, seppur goffamente, riesce a camminare ed a mostrare ancora uno spirito giocoso.

Intanto è partita una raccolta fondi per racimolare il milione di pesos che servirà per completare le cure, una cifra alta, ma l’unico modo per ridare alla piccola la speranza di vivere una vita degna, senza portate per sempre il peso della cattiveria che ha sperimentato sulla sua pelle.

Intanto le circostanze dell’accaduto rimangono ancora nel mistero, la casa dalla quale l’animale è stato lanciato sembra inabitata, resta dunque oscuro il volto dell’artefice di tanta brutalità. La macchina degli aiuti è comunque in movimento e la raccolta fondi continua a trovare riscontri positivi, ricordandoci dell’importanza di riunire le forze ed essere più forti della crudeltà che spesso siamo costretti a vedere sotto i nostri occhi.