Cioccolato al cane anziano per addolcire gli ultimi istanti di vita

Il commovente racconto degli ultimi istanti di vita di un cane anziano: i suoi umani per addolcirgli il triste momento gli hanno dato del cioccolato.

«Mio marito l’ha preso quando abbiamo iniziato a frequentarci. Era lì quando i miei figli erano appena nati ed era lì quando crescevano. Ha protetto me e i miei bambini. Per addolcire gli ultimi momenti di vita del mio amato quattro zampe gli ho permesso di mangiare ciò che ha sempre desiderato. Nessun cane dovrebbe volare in Paradiso senza aver assaggiato la cioccolata». Queste le parole dell’umana che ha vissuto fino a pochi giorni fa con un cagnolino dallo sguardo dolcissimo e dal manto marroncino. Le immagini strazianti del cane hanno emozionato milioni di utenti su TikTok.

Il video del cane anziano che mangia la cioccolata: le immagini struggenti fanno il giro del web

Il video è stato condiviso dall’umana del cagnolino, sul proprio profilo TikTok miscele lussureggianti26, all’account social @Lush Blends Wax.

Laura, questo il nome della donna, sa bene che uno degli alimenti più pericolosi per i cani è proprio la cioccolata. Per questo motivo, nonostante il suo cagnolino avesse cercato moltissime volte di mangiare questo alimento dal profumo irresistibile, lei e i suoi famigliari avevano sempre impedito al cucciolo di mangiarlo. Nell’ultimo giorno di vita del quattro zampe, Laura ha deciso di far assaggiare per la prima volta al suo cane anziano il cioccolato.

Gli animali domestici sono membri importantissimi della famiglia. L’amore che la maggior parte degli umani nutre per loro è sconfinato. Dover dire quindi addio ai propri amici a quattro zampe è uno dei compiti più dolorosi e struggenti che si possano immaginare. Laura scriver infatti come sia stato davvero difficile vedere il suo cane soffrire. Quando ormai era giunto il momento di dirsi addio, Laura ha deciso di offrire al suo amato quattro zampe una barretta di cioccolato.

Il video condiviso su TikTok mostra proprio il momento in cui la donna, seduta accanto ai suoi figli, dà al cagnolino l’intera barretta di cioccolato. La sera stessa Laura ha portato il cane dal veterinario per l’eutanasia. «Mi sento colpevole e sento di aver fatto qualcosa di sbagliato», scrive l’umana del cucciolo nei post sui social network. Tantissimi i commenti di supporto da parte degli utenti del web. Il quattro zampe ha avuto una bellissima vita e i suoi ultimi momenti sono stati addolciti proprio dall’alimento che avrebbe sempre voluto assaggiare. (di Elisabetta Guglielmi)