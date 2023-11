si trascina sulla strada per mettersi in salvo

Il povero cane randagio è stato investito da un auto e ferito cerca di trascinarsi sul lato della strada per mettersi in salvo.

Ogni giorno vengono salvati da associazioni, volontari e rifugi tantissimi cani, troppi. Moltissimi sono i quattro zampe che vivono in condizioni precarie per la strada e sono alla costante ricerca di un riparo e del cibo. Sfortunatamente le risorse dei gruppi di volontariato sono limitate, ma dove possono agire lo fanno senza esitare. La storia di Buster ha commosso moltissime persone, donando ancora speranza nelle seconde possibilità.

Investito e ferito, il cane randagio ha bisogno di una seconda possibilità

Il cane di nome Buster, un mix labrador, è arrivato al Florida Urgent Rescue (FUR) nel corso di questo anno, dopo essere stato trovato per le strade delle Bahamas ferito gravemente. Il cucciolo non era microchippato, quindi probabilmente viveva per la strada, sopravvivendo al meglio delle sue forze.

Prima del suo salvataggio, Buster era rimasto parzialmente paralizzato in un incidente con omissione di soccorso. Dopo il misfatto, il cane si è salvato da ulteriori lesioni trascinandosi a forza fuori strada. Dalle Bahamas è stato trasportato con urgenza in Florida per ricevere le cure di cui aveva bisogno.

Le sue rotule erano esposte e la pelle dello stomaco era infetta per aver dovuto trascinare le zampe posteriori per oltre un mese. Ad infierire, non è solo l’omissione di soccorso dopo essere stato investito, ma molte persone hanno volutamente girato la testa dell’altra parte per tutto quel tempo. Solo alcuni buoni samaritano hanno deciso che per Buster non era finita e hanno deciso di salvarlo.

Un veterinario della FUR ha sottoposto Buster a un esame approfondito dopo il suo arrivo e ha scoperto che l’incidente ha causato una lesione alla spina dorsale, che ha portato alla paralisi posteriore del cane. Buster ha dimostrato una gran voglia di vivere sopravvivendo per oltre un mese in quelle condizioni, per questo motivo il soccorso si è rivolto all’azienda di mobilità per animali Walkin’ Pets per ottenere una sedia a rotelle per cani.

Anche se non può più usare le zampe posteriori, non significa che non possa avere una vita meravigliosa. Secondo le due organizzazioni, Buster si è abituato molto in fretta alla sedia a rotelle, dimostrando che avevano ragione.

“Buster sta iniziando a mostrare alcuni movimenti riflessivi, il che è incoraggiante, perché ci fa sperare che la deambulazione spinale possa ancora essere una possibilità in futuro“, ha spiegato il rappresentante della FUR a People. La sua personalità e la sua fiducia sono aumentate a dismisura da quando ha iniziato il suo percorso di riabilitazione e ora è un cane completamente diverso rispetto a quando era arrivato.

Attualmente Buster vive in una casa adottiva, dove sta migliorando sempre di più. Ma questo non basta e l’associazione spera di trovare presto una casa permanente per lui. Nell’annuncio di adozione specificano che necessita di un bisogno extra a causa della sua paralisi, ma che la sua forza di volontà e personalità sono inarrestabili.