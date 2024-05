chiamamifaro del Concertone del Primo Maggio è figlia di una nota conduttrice tv

Fra gli artisti che si sono esibiti qualche giorno fa sul palco del Concertone del Primo Maggio c’è stata anche chiamamifaro (scritto così, tutto attaccato e tutto in minuscolo), che vanta due genitori molto famosi. Chi? Suo padre è Giorgio Gori, fondatore della casa di produzione Magnolia, ex direttore di Canale 5 e attuale politico, mentre sua madre è la giornalista e conduttrice televisiva Cristina Parodi.

Al secolo Angelica Gori, chiamamifaro, ha solo 22 anni ed è la terzogenita della coppia Gori-Parodi: i suoi fratelli sono Benedetta (di 27 anni) e Alessandro (di 26 anni).

La cantante bazzica il mondo della musica da quando aveva 18 anni e il suo singolo di debutto si intitola Pasta Rossa. “Sono cresciuta con l’indie rock britannico: Arctic Monkeys, Libertines, The Cooks, eccetera. Poi ho scoperto il cantautorato italiano, Fabrizio De André su tutti” – le parole di chiamamifaro a Vanity Fair – “I miei genitori sono felici che io abbia trovato una passione così forte. Ma mi guardano da lontano. Siamo tutti d’accordo sul fatto che questa cosa la voglio fare per conto mio. Non voglio che mi diano una mano in nessun modo”.