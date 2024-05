Che cos’è la leishmaniosi? Si può curare? Quanto rischia il cane?

Che cos’è la leishmaniosi: tutto quello che c’è da sapere su questa malattia pericolosa per cani e umani, dai sintomi alla vaccinazione.

La leishmaniosi è una malattia parassitaria che rappresenta una minaccia significativa per cani ed esseri umani, in molte parti del mondo.

Per questo motivo, vogliamo condividere tutte le informazioni utili su questa patologia, dai sintomi alla diagnosi, dal trattamento all’importanza della vaccinazione.

Scopriamo quindi, come proteggere i nostri amici a quattro zampe.

Cos’è la leishmaniosi

La leishmaniosi è una malattia parassitaria causata da un protozoo del genere leishmania.

Il parassita, viene trasmesso all’uomo e agli animali attraverso la puntura di un insetto simile a una zanzara chiamato flebotomo o pappatacio.

Una volta contratta la Leishmaniosi, può causare problemi di salute sia ai cani che gli esseri umani. Le conseguenze possono variare da lievi a gravi è importante prevenirli o trattarli quanto prima.

In Italia, la leishmaniosi è più comune nelle regioni del centro e del sud, ma può essere presente in tutto il paese durante i mesi estivi, quando le zanzare sono più attive.

Tipi di leishmaniosi

Ci sono diversi tipi di leishmaniosi che si differenziano per sintomi e organi coinvolti:

leishmaniosi cutanea: ovvero il tipo più comune che causa piaghe sulla pelle punto possono essere curate con un trattamento anche se guariscono da sole nel tempo ma possono lasciare cicatrici;

ovvero che causa piaghe sulla pelle punto possono essere curate con un trattamento anche se guariscono da sole nel tempo ma possono lasciare cicatrici; leishmaniosi viscerale: è il tipo più grave che colpisce gli organi interni, come la milza, il fegato e midollo osseo. Questo tipo può essere pericoloso se non viene trattata tempestivamente;

che colpisce gli organi interni, come la milza, il fegato e midollo osseo. Questo tipo può essere pericoloso se non viene trattata tempestivamente; leishmaniosi muco cutanea: è un tipo raro che colpisce le mucose del naso, della bocca e della gola.

Sintomi

I sintomi della leishmaniosi del cane possono includere:

affaticamento e debolezza;

aumento della sete e della produzione di urina;

congiuntivite nel cane;

febbre;

gonfiore delle articolazioni;

insufficienza renale;

perdita di appetito;

perdita di pelo nel cane (in particolar modo sugli occhi e sul naso);

(in particolar modo sugli occhi e sul naso); perdita di peso;

piaghe sulla pelle specialmente intorno al naso alle orecchie alle zampe;

specialmente intorno al naso alle orecchie alle zampe; sanguinamento del naso.

Davanti a questi segnali malessere è fondamentale rivolgersi al veterinario quanto prima.

Esiste la cura per la leishmaniosi del cane?

Per proteggere il cane dalla leishmaniosi è importante prendere precauzioni.

È bene perciò, proteggerlo dalle punture di zanzara sanguisuga, utilizzare collari repellenti e se è possibile vaccinarlo contro la malattia.

Il trattamento, si concentra principalmente sul controllo dei sintomi e sul miglioramento della qualità della vita del cane.

I trattamenti più comuni includono: l’uso di farmaci antiparassitari come l’antimonio, l’allopurinolo e l’amfotericina B.

In alcuni casi, possono essere necessari altri farmaci per controllare i sintomi della malattia, come antibiotici per le infezioni secondarie o corticosteroidi per ridurre l’infiammazione.

Non c’è una cura garantita, ma il trattamento tempestivo della leishmaniosi nel cane può migliorare significativamente le possibilità di guarigione dell’animale.

Vaccinazione contro leishmaniosi

Vaccinare il cane contro la leishmaniosi è molto importante per prevenire questa malattia parassitaria che può colpire i cani in alcuni casi anche le persone.

Anche se, il vaccino non assicura una protezione completa, ma riduce molto il rischio di ammalarsi.

Se il cane dovesse comunque contrarre la malattia, il vaccino potrà aiutare ad alleviare i sintomi e migliorare le sue possibilità di guarigione.

Come funziona

Il vaccino aiuta il sistema immunitario del cane a produrre difesa contro il parassita chiamato leishmaniosi infantum che causa la malattia.

In questo modo, quando il cane entra in contatto con una zanzara sanguisuga infetta, il suo sistema immunitario è pronto a riconoscere e combattere il parassita riducendo così il rischio di ammalarsi.

Quando eseguire la vaccinazione

La vaccinazione contro la leishmaniosi è consigliata per tutti i cani che vivono o vanno in luoghi dove c’è il rischio di contrarla.

In Italia, le aree più a rischio sono principalmente quelle del centro e quelle del sud, ma la malattia può comparire anche in altre zone specialmente durante i mesi estivi.

Tutti i cani possono essere vaccinati contro la leishmaniosi?

Il veterinario valuterà lo stato di salute del cane e se la vaccinazione sia indicata nel suo caso specifico.

Generalmente, la vaccinazione contro la leishmaniosi può essere somministrata a tutti i cani sani a partire dai 6 mesi di vita.

Non è consigliata invece per:

cagne gravide o in allattamento;

cani con malattie in corso;

cani immunodepressi.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>>Sintomi della leishmaniosi nel cane: come capire subito se Fido è in pericolo

Altri consigli per prevenire la smaniosi nel cane

Per aiutare a prevenire la malattia, è importante adottare diverse misure preventive, ad esempio utilizzando:

collari repellenti;

insetticidi;

controllo degli insetti attraverso l’utilizzo di zanzariere alle finestre alle porte;

igiene: pulizia regolare dell’ambiente.

Infine, effettua controlli regolari presso il veterinario per verificare la presenza di eventuali sintomi di leishmaniosi e per valutare le opzioni di prevenzione come la vaccinazione.