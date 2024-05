Grave incidente in strada: dove e cosa è successo

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, giovedì 2 Maggio, sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia, in direzione Roma. Intorno alle 11.30, un furgone si è ribaltato dopo essersi scontrato con un pullman di turisti spagnoli. Il sinistro ha avuto conseguenze nefaste per il conducente dell’autocarro, rimasto ferito, mentre i passeggeri e l’autista dell’autobus sono risultati illesi.

Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze, il furgone avrebbe tamponato il pullman e poi si sarebbe ribaltato su un fianco, causando il ferimento del conducente rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo. Sul posto sono prontamente intervenuti gli uomini della squadra 26A della caserma dei pompieri di Cerveteri, che hanno liberato l‘autista incastrato.

La dinamica esatta dell’accaduto è ancora da ricostruire e per questo sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, che stanno effettuando i rilievi del caso insieme ai tecnici della società autostradale. Il tratto dell’Autostrada A12 coinvolto nei fatti è stato chiuso, con i due veicoli coinvolti che sono stati sequestrati per consentire le indagini.

Il traffico sull’autostrada è stato bloccato per diverse ore. Astral Infomobilità che ha segnalato su Twitter alle 12.07 il blocco del traffico tra Cerveteri e Torrimpietra in direzione Roma a causa del sinistro. Nel corso del primo pomeriggio, i due veicoli sono stati rimossi e il tratto autostradale è stato riaperto, permettendo il ripristino della normale circolazione.

L’uomo ferito è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’Aurelia hospital, mentre i passeggeri del pullman sono fortunatamente illesi. Al momento, si attendono ulteriori sviluppi sulle cause dell’incidente e sulle condizioni di salute del conducente coinvolto.

Episodi del genere puntano sempre il dito sulle condizioni delle strade italiane e sulla responsabilità degli automobilisti. É necessario rispettare rigorosamente le norme del codice della strada e sbloccare fondi per le campagne di informazione che aumentino la consapevolezza sui rischi di condurre un autoveicolo sia per se stessi che per gli altri.