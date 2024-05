“C’è il nome dell’eliminato” Amici anticipazioni, il pubblico ancora non ci crede

Nelle ultime ore è avvenuta la registrazione dell’ultima puntata del Serale di Amici 23, quella che verrà trasmessa in prima serata Sabato 4 Maggio 2024. Ecco, dunque, qualche anticipazione in merito a quello che vedremo in prima serata.

Anticipazioni Amici 23

Chi verrà eliminato questa volta?

Amici 23: le anticipazioni della nuova puntata

Tra pochi giorni andrà in onda la prossima puntata del Serale di Amici. Questa puntata sarà davvero unica nel suo genere e caratterizzata da sfide e combattimenti dell’ultimo minuto. Come al solito verranno disputate tre manche e la prima vedrà scendere al comando della partita i Petti-Mondo contro i Cucca-Lo.

Maria De Filippi

A vincere sarà la seconda squadra e sarà la giovanissima Martina a finire al ballottaggio finale. La seconda sfida vedrà invece un’accesissima gara tra Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Questa volta vincono i Cucca-Lo mentre all’eliminazione finale andrà Dustin.

L’ultima sfida, la più attesa di tutti, vedrà il ripetersi dello scontro tra questi due team. La sconfitta finale sarà quella di Mida, che quindi andrà al ballottaggio finale insieme a Dustin e a Martina. Si vocifera inoltre la presenza di una sfida insolita che vedrà contrapposti Dustin e Lorella Cuccarini. Tra gli ospiti saranno invece presenti Enrico Brignano ed Emma Marrone.

Chi deve abbandonare la scuola più amata d’Italia?

Credits: NotiGossip TV

Questa volta a contendersi la permanenza in casetta saranno tre allievi davvero molto amati ovvero Mida, Dustin e Martina. Da quello che sappiamo i tre si esibiranno sui loro cavalli in quanto la giuria dovrà votare chi riammettere in gioco per primo.

Pare che il prescelto sarà proprio il ballerino Dustin, che quindi potrà tornare subito in gioco mentre gli altri due dovranno sfidarsi per capire chi verrà eliminato. La sfida è quindi aperta tra Mida e Martina, due cantanti di grandissimo talento.

I ragazzi di Amici 23

Al momento non possiamo ancora dire chi fra loro due verrà eliminato, in quanto questa notizia verrà data da Maria al termine della puntata di Sabato Sera. A rigor di logica dovrebbe uscire Mida in quanto, altrimenti, la squadra dei Petti-Mondo cesserebbe di esistere. In realtà è troppo presto per parlare e non possiamo far altro che attendere qualche giorno!