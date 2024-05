‘Il mio cane è un genio e ha escogitato un metodo strepitoso per non rientrare in casa’-VIDEO

Un attore nato pur non di non rinunciare alla sua ‘libera uscita’: la reazione del cane è davvero incredibile e l’ho trovata molto divertente.

Ma quante risate ci regalano i nostri amici a quattro zampe? Solo i padroni possono testimoniare quante volte ci siamo ritrovati in due dalle risate: e di sicuro ha fatto lo stesso il padrone del cane protagonista di questa vicenda. Pare proprio che il cane abbia finto di essere un albero pur di non rinunciare al suo momento fuori casa. Ma cosa è successo? Quello che ho visto il video mi ha davvero fatto venire le lacrime agli occhi (dalle risate).

E’ già finita l’ora di libertà? Moose non ci sta

Noi padroni di quattro zampe sappiamo bene quanto sia difficile far rientrare un Fido dalla passeggiata, quasi quanto convincere un bambino che quello sulla giostra è l’ultimo giro che gli faremo fare. Eppure se vi sono alcuni esemplari che provano a scappare o a farsi rincorrere, ve ne sono altri che si mostrano più furbi di quanto potremmo mai immaginare.

E’ proprio quello che è successo a Moose, il cane protagonista di questa vicenda, un simpaticissimo esemplare di razza Cockapoo, già nota per essere amante della compagnia e delle vita all’aria aperta. Ma non sottovalutiamo la sua intelligenza nonché la sua testardaggine: quando si mette in testa di fare (o non fare) qualcosa, sarà molto difficile fargli cambiare idea. E lo sa bene il padrone di Moose.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>> Cane finge di essere ferito: dopo aver raggiunto il suo obiettivo la guarigione

Cane si finge albero: ecco come ha fatto

Ma come gli sarà venuto in mente? Pur di non rinunciare ancora a qualche altro momento fuori casa è stato disposto anche a mummificarsi e a fare finta di essere un albero, esattamente come uno di quelli che popolano il suo giardino. Eppure per quanto sia stata apprezzabile e divertentissima la sua esibizione, la proprietaria di Moose si era accorta che non ne avesse propriamente le sembianze.

Ma cosa ha fatto il Cockapoo pur di non rientrare in casa? Finge di non sentire i richiami della sua padrona e si immobilizza accanto a un cespuglio, nella speranza di mimetizzarsi con quello. E per quanto sia facile far perdere la pazienza a un padrone che cerca (invano) di riportare dentro casa un cane, la padrona di Moose di certo non ha potuto fare a meno di ridere a crepapelle e di filmarlo in un video che è diventato ben presto virale.

Cane si finge albero: il video della sua ‘interpretazione’

Non è tanto l’idea geniale di Moose di fingersi un albero, bensì il fatto che per mimetizzarsi al paesaggio abbia scelto di ‘nascondersi’ dietro a un cespuglio che in realtà non lo ricopriva neppure per un quarto. Infatti la cosa più divertente è la sua convinzione che stare immobile, ignorando i continui richiami della sua padrona, potesse bastare a fingersi appunto un arbusto.

Non so se alla fine la padrona di Moose gli abbia concesso altro tempo da trascorrere in libertà ma di sicuro se lo è meritato per la sua interpretazione da Oscar!